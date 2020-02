Als absurdes Theater vom Blatt wird der Kabarett-Abend mit Christof Wolfisberg aus der Schweiz angekündigt. Der Künstler, der eine Hälfte des Duos „Ohne Rolf“ bildet, ist am Dienstag, 3. März, 18 Uhr, anlässlich der Reihe „Happy Hour“ im Kiesel im k42 in Friedrichshafen zu Gast. In seinem ersten Soloprogramm präsentiere Christof Wolfisberg einen amüsanten Gedankentrip übers Abschweifen und die Unmöglichkeit, sein Leben zu planen. Auf originelle, bisweilen skurrile Weise schaffe er Realitäten in der Realität, nehme sein Skript beim Wort, breche alle Verständnis- und Erwartungsebenen, führe sich selbst und das Publikum in die Irre, und das gleich mehrfach. Im Eintrittspreis von zehn Euro ist ein Glas Sekt, Orangensaft oder Wasser inklusive. Karten gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an kartenservice.gzh@friedrichshafen.de oder unter www.reservix.de. Foto: Veranstalter