Kurtaxe und Echt Bodensee Card werden eingeführt

Die Echt Bodensee Card ist am 1. Januar 2023 in Friedrichshafen für alle Übernachtungsgäste erhältlich. Gleichzeitig führt die Stadt Friedrichshafen zum 1. Januar 2023 die Kurtaxe ein.

Alle, die in Friedrichshafen eine Wohnung oder ein Zimmer zur Vermietung an Gäste anbieten, sind verpflichtet, sich bei der Tourist-Information Friedrichshafen zu melden. Darüber hinaus wird von Inhabern von Zweitwohnungen, Inhabern eines Dauerstandplatzes auf einem Campingplatz und Inhabern von festen Bootsliegeplätzen eine pauschale Jahreskurtaxe erhoben. Sie müssen sich bezüglich der Jahreskurtaxe an die Stadt- und Stiftungspflege, Abteilung Steuern, wenden.

Alle Informationen für Gastgeberinnen und Gastgeber sind auf der Internetseite der Tourist-Information Friedrichshafen/Ailingen www.ailingen.de/tourismus/gastgeberbereich zu finden.