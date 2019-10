Kurs soll bei der Wohnungssuche unterstützen

Unter em Titel „Werde Lieblingsmieter“ bieten die Volkshochschule Friedrichshafen und die Herberge kostenlose Workshops an. Angesprochen sind Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in Friedrichshafen.

Wohnungslos oder Wohnung gekündigt? Drohung einer massiven Mieterhöhung? Immer wieder eine Absage bei Wohnungsbewerbungen? Das sind Erfahrungen, die ganz besonders Menschen mit wenig Einkommen immer wieder machen. Da gibt es kein Wundermittel, aber das Angebot, sich für die Wohnungssuche fit zu machen. Die Teilnehmer der Workshops können lernen, ihre Chancen auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern und damit nachhaltig, selbstbestimmt zu wohnen, heißt es in der Ankündigung.

Die Persönlichkeit trainieren

Das Kursangebot ist modular aufgebaut. Das heißt es können auch nur einzelne Nachmittage gebucht werden. Am Donnerstag, 24. Oktober, geht es von 14.30 bis 16.45 Uhr im Teil „Entdecke was in Dir steckt“ los. Das Projekt läuft von Oktober bis Mai 2020 und findet in der „Herberge“ statt.

Themenschwerpunkte sind Persönlichkeitstraining, Medienkompetenz, rechtliche und finanzielle Aspekte, Behörden, Institutionen, Wohnungsmarkt, Wohnungssuche, Wohnungspflege, Energiebewusstes Wohnen sowie kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe.

Friedrichshafen ist einer von sieben Pilotstandorten in Baden-Württemberg, an denen die Caritas und der Volkshochschulverband, lebensweltorientierte Grundbildungsangebote entwickeln und umsetzen. Das Projekt wird durch die Duale Hochschule Baden-Württemberg wissenschaftlich begleitet.