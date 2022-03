Kurs für Ehrenamtlich in der Demenz-Betreuung

In der DRK-Schulungsreihe werden Menschen angesprochen, die in der Begleitung von Senioren ehrenamtlich engagierte sind. Nun startet das DRK Bodenseekreis mit eine Basisschulung. Erfahrene Referentinnen aus der Praxis vermitteln Kenntnisse für die Arbeit mit Senioren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Demenz. Das Programm startet am 25. April und ist bis 11. Juli jeweils montags von 9.30 bis 12 Uhr.

Um Ehrenamtlichezu stärken, sollten diese gemäß der Unterstützungsangebote-Verordnung des Landes vor ihrem ersten Einsatz an einer Schulung mit mindestens 30 Unterrichtseinheiten teilnehmen. Die DRK-Schulungsreihe erfüllt diese Kriterien.

Referentinnen sind Bruna Wernet, Diplom-Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin sowie Leiterin der DRK-Fachstelle Demenz, Sonja Hummel, Familienpflegerin und Einsatzleiterin des Häuslichen Betreuungsdienstes des DRK-Kreisverbands, Anni Benkö, Krankenschwester und Einsatzleiterin der DRK-ServiceZeit, Corinna Salomon, Diplom-Sozialarbeiterin und Leiterin der DRK-Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz, Margit Fischer, Krankenschwester und Pflegedozentin, sowie Robert Nagy, Krankenpfleger und Angehöriger eines Menschen mit Demenz.

Die Schulung ist im Rotkreuz-Zentrum in Friedrichshafen (Rotkreuzstraße 2). Anmeldeschluss ist am 7. April. Informationen bei Bruna Wernet, Telefon 07541/504-0.

Das gesamte Schulungsprogramm mit Terminen, Themen und Referenten steht auf der DRK-Homepage: www.drk-kv-bodenseekreis.de