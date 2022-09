Kurioses Stück im Fundbüro aufgetaucht

Jeden Monat werden im Fundbüro viele Gegenstände abgegeben. Neben den üblichen Verdächtigen wie Schlüsseln, Handys und Schmuck war im August jedoch auch ein weniger üblicher Gegenstand dabei: Eine Zahnprothese. Das teilte die Stadt Friedrichshafen mit. Ansonsten haben ehrliche Finder noch drei Armbanduhren, neun Brillen, fünf Schmuckstücke, neun Haus- und Autoschlüssel, 16 Handys, einen Kopfhörer, fünf Taschen, fünf Jacken, ein Navigationsgerät und drei Fahrräder abgegeben. Ein vorübergehendes Zuhause im Tierheim haben im August drei Katzen gefunden.

Die Fundgegenstände können im Fundamt im Rathaus am Adenauerplatz während den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Der Fahrradraum für die Fundräder in der Schanzstraße 14 (Rückseite des alten Zollgebäudes) ist mittwochs von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Für Zugang muss man sich an der Information des Rathauses anmelden.

Wer ein Tier findet oder sein Haustier vermisst, kann dieses beim Tierheim Friedrichshafen, Messestraße 224, 88046 Friedrichshafen, Telefon 07541 / 6311 oder E-Mail: info@tierheim-friedrichshafen.de melden, abgeben oder abholen. Die Öffnungszeiten und Besuchstermine sind auf der Homepage aktuell einzusehen.