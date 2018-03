Kurden-Proteste: Türken planen große Gegendemo

Erneut ist es bei einer Demonstration von Kurden in Friedrichshafen zu Provokationen zwischen den Demonstranten und mutmaßlichen Türkei-Sympathisanten gekommen. Jetzt wappnet sich die Polizei für die nächste Demo.

Schon vor wenigen Tagen schlug ein Video aus Friedrichshafen hohe Wellen in türkischen Medien. Dort waren kurdische Demonstranten auf dem Buchhornplatz Friedrichshafen auf eine Gruppe mutmaßlich türkischstämmiger Bürger getroffen. Es kam zu Provokationen der beiden Gruppen - und nur durch ein Einschreiten der Polizei konnte offenbar eine Eskalation des Konflikts vermieden werden.

Türkische Offensive verstärkt Spannungen

Hintergrund des Konflikts ist die aktuelle Offensive türkischer Truppen in Syrien, bei der auch kurdische Kämpfer - viele waren Teil der Koalition gegen die Terrormilliz Islamischer Staat - unter Beschuss stehen. Dagegen richten sich die Demonstrationen der Kurden in Friedrichshafen und in vielen anderen Städten. Sympathisanten der türkischen Offensive verteidigen dagegen das türkische Vorgehen und sehen in den Kurden, insbesondere in der verbotenen Kurdenorganisation PKK, selbst eine Terrorbedrohung.

Am Donnerstag gab es nun erneut eine Kundgebung von Kurden in Friedrichshafen. Dort haben wieder türkische Passanten, mutmaßlich Unterstützer der türkischen Offensive in Syrien, provoziert, teilt die Polizei mit.

Ketten gebildet

Kurdische Ordner hätten umgehend versucht, die Kundgebungsteilnehmer „im Zaum zu halten“ und die Polizei habe eine Kette zwischen Türken und Kurden gebildet. Deshalb kam es weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu Ausschreitungen oder Verletzungen.

Bis zu 1000 Menschen erwartet

Dass das so bleibt, ist nicht garantiert. Ein Privatmann hat nach Auskunft der Polizei für Samstag, 15 Uhr, erneut eine Demonstration in Friedrichshafen angemeldet. Diesmal wollen türkische Landsleute demonstrieren, zwischen 250 und 1000 Menschen werden erwartet.

Ob es diesmal zu Störungen durch kurdische Gegendemonstranten kommt, ist derzeit ungewiss. Die Polizei ist nach eigenen Angaben vorbereitet.

Kurden-Demo in Friedrichshafen