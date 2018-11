Im Rahmen der Open House-Reihe ist am Donnerstag, 19 Uhr Michaela Vogel zu Gast im Zeppelin-Museum, die als Restauratorin Einblicke in ihre spannende Arbeitsweise gibt. Ein Blick hinter die Kulissen, wie es nur sehr selten möglich ist, da sie sonst doch eher im stillen Kämmerlein tätig ist. Um die Geschichte eines Kunstwerks nachvollziehen zu können, müssen Werkspuren, Malmaterialien und Alterserscheinungen erkannt und analysiert werden. Folgen Sie unserer Spurensuche entlang der erstmalig präsentierten Rückseiten der Originalwerke des Zeppelin Museums. Entdecken Sie, geleitet von der Restauratorin Michaela Vogel, Indizien zur Entstehung der Werke, zu deren Veränderung und den Schritten hin zum heutigen Erscheinungsbild. Alle Open House! Veranstaltungen funktionieren nach dem „Pay what you want“-Prinzip. Besucher bezahlen so viel, wie ihnen die Veranstaltung wert ist.