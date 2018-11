Kunstradfahrerinnen vom See trumpfen in Teamwertung auf

In Varnhalt bei Baden Baden ist am vergangenen Wochenende der abschließende Durchgang für die Wettkampfserie des European Cup ausgetragen worden. Laut Vereinsbericht werden dabei die besten Kunst- und Einradvereine aus ganz Europa ermittelt. In diesem Wettbewerb belegte der RRMV Friedrichshafen in der Endwertung, wie schon im Vorjahr, den sehr guten dritten Rang.

Bei den Schülerinnen U13 startete Lena Neuenfeld für den RRMV. Mit einer erneut guten Kür und persönlicher Bestleistung konnte sie den zweiten Platz erringen. Danach ging Ceyda Altug bei den Schülerinnen U15 an den Start. Bei ihrer zweiten Teilnahme in der neuen Vorsaison steigerte sie sich um zehn Punkte, wodurch sie mit klarem Vorsprung siegte. Bei den Juniorinnen ging Nadine Kurz ins Rennen. Auch sie wurde Erste, da sie sich zum abschließenden Mal noch mehr steigern konnte.

Mit diesen guten Platzierungen haben die drei Kunstradfahrerinnen des RRMV Friedrichshafen in der Gesamtwertung den dritten Platz errungen. Bis zu den nächsten Wettkämpfen im Januar 2019 wollen sie an ihren Darbietungen weiter arbeiten.