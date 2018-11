Kunstradfahrerinnen vom RRMV in Straßburg aktiv

Vergangenen Sonntag waren die Kunstradfahrerinnen Lena Neuenfeld, Ceyda Altug und Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen in Schiltigheim bei Straßburg bei den internationalen Schilik-Open aktiv.

Für die Häflerinnen war es gleichzeitig der Auftakt in ihre Wettkampf-Vorsaison. Dabei haben die Sportler die Möglichkeit, ihre neuen Übungen erstmals unter Wettkampfbedingungen zu testen. Die Schilik-Open gehören zum Europa-Cup, in dem die besten europäischen Vereine gewertet werden. Bei diesem Cup belegt der RRMV derzeit den dritten Platz von 80 Kunstradfahrvereinen aus ganz Europa. Alle drei Sportlerinnen aus Friedrichshafen konnten am Sonntag den ersten Platz belegen.

Bei den Schülerinnen U13 gelang Lena Neuenfeld eine fast fehlerfreie Kür. Sie belegte mit neuer Bestleistung den ersten Platz. Ihre neuen Übungen im Programm meisterte sie hervorragend.

Ceyda Altug startete bei den Schülerinnen U15. Das neue Programm, gespickt mit Höchstschwierigkeiten, konnte sie fast ohne Fehler umsetzen. Jedoch gäbe es, wie der RRMV mitteilt, noch viel zu tun, bis die wichtigen weiterführenden Meisterschaften beginnen. Mit großem Vorsprung erreichte sie in Straßburg aber Platz eins.

Bei den Juniorinnen ging Nadine Kurz mit nur einer weiteren Fahrerin an den Start. Ihr neues Programm hat sie gegenüber der letzten Saison gewaltig mit Höchstschwierigkeiten aufgestockt. Bei ihrem ersten Start am Sonntag habe sie jedoch noch nicht an ihre gewohnten Leistungen anknüpfen können. Dennoch konnte ihr der erste Platz nicht genommen werden. Die nächsten Trainingseinheiten würden dazu genutzt werden, die Fehler zu beheben.

Der Verein bedauert, dass für die Sportlerinnen keine Möglichkeit bestand, sich vor dem Wettkampf einzufahren.