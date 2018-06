Die Bilanz ist beeindruckend. Kunstradfahrerin Ceyda Altug hat alle neun Meisterschaften, bei denen sie 2018 angetreten ist, gewonnen. Zuletzt nun bei der internationalen Bodenseemeisterschaft im Kunst- und Einradfahren in Wattwil Schweiz. Mit 123,36 Punkten setzte sich die 13-Jährige bei den U15 durch. Nadine Kurz gewann bei den U19 mit 134.35 Punkten. Einen guten sechsten Platz schaffte die neunjährige Lena Neuenfeld mit 48,28 Punkten.

Der Austragungsort findet turnusgemäß jedes Jahr in einem anderen Land der angrenzenden Staaten rund um den Bodensee statt. Für die Schüler ist es eine besondere Herausforderung ,da sie sich hier international messen können. Noch eine Besonderheit ist, dass alle Schüler von sechs bis 14 Jahre in einer Klasse starten. Bei den Schülerinnen U15 gingen zehn Sportler an den Start, unter ihnen vom RRMV Friedrichshafen die 9-jährige Lena Neuenfeld, die Platz sechs erreichte. Als letzte Starterin zeigte die 13-jährige Deutsche Meisterin Ceyda Altug vom RRMV ihr Können.

Mit 130,90 aufgestellten Punkten auf dem ersten Platz gesetzt begann sie ihre für ihr Alter sehr anspruchsvolle Kür. Ihre Dauerkonkurrentin Hannah Reichle aus Bad Schussenried hatte schon wieder mit 107,67 Punkten gut vorgelegt.

Und wie schon bei der Deutschen Meisterschaft konnte sie mit 123,36 Punkten sich klar an die Spitze setzen und internationale Bodenseemeisterin werden. Bei den Juniorinnen U19 (15 bis 19 Jahre) traten acht Teilnehmer gegeneinander an. Als letzte Starterin mit der höchsten aufgestellten Punktzahl von 141,50 Punkten, kam die 15-jährige Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen in ihrem ersten Junioren-Jahr an die Reihe.

Mit 121,05 Punkten hatte Lisa Weber Kirchdorf die Führung übernommen. Mit ausgefahrenen 134,35 Punkten hatte sie diesem Druck standgehalten und wurde zum ersten Mal Internationale Bodenseemeisterin. Mit dieser Meisterschaft ist für die Kunstradfahrer vom RRMV Friedrichshafen eine sehr erfolgreiche wohl die erfolgreichste Saison im 100-jährigen Bestehen des Vereins zu Ende gegangen.

Bis zum Beginn der neuen Wettkampfsaison 2018 wird fleißig an neuen Übungen trainiert.