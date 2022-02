Kunstradfahrerinnen des RRMV sind Bezirksmeister

Die Kunst- und Einradfahrerinnen des RRMV Friedrichshafen haben bei der Bezirksmeisterschaft der Junioren und der Kreismeisterschaft der Schüler und Elite gute Ergebnisse erzielt. In der Ravensburger Kuppelnauhalle holten die Häfler Juniorinnen im Vierer-Einradfahren den Titel.

Vom RRMV Friedrichshafen gingen drei Kunstradfahrerinnen sowie die Vierer-Mannschaft an den Start. Die RRMV-Erfolgsfahrerin Ceyda Altug fehlte bei den Bezirksmeisterschaften krankheitsbedingt. Bei den Juniorinnen im Vierer-Einradfahren war es das Ziel, die Qualifikation für die württembergische Meisterschaft zu schaffen. Das gelang Julia Eisele, Marina Keinath, Lena Käppler und Lara Stett mit einem Ergebnis von 83,17 Punkten und dem ersten Platz. Die Sportlerinnen des RRMV fahren laut Mitteilung erst seit Kurzem in dieser Konstellation zusammen. Mit Ausnahme von kleinen Unsicherheiten zeigten die Friedrichshafenerinnen eine gute Kür hin. Bis zur württembergischen Meisterschaft am 13. März wollen die vier Fahrerinnen an ihren Darbietungen arbeiten, um dort erfolgreich abzuschneiden.

Bei den Kunstradfahrerinnen der Frauen ging Nadine Kurz für den RRMV an den Start. Sie hatte laut RRMV gegen Ende des Programms wegen ihres Asthmas mit Atemproblemen zu kämpfen, weshalb sie unter ihrer Bestleistung blieb. Sie erreichte dennoch 133,24 Punkte und sicherte sich den Kreismeistertitel und die Qualifikation für die baden-württembergische Meisterschaft.

Lena Neuenfeld zeigte eine gute Kür, bei der von ihren aufgestellten 72,50 Punkten noch 67,45 Punkte übrig blieben. Mit dieser persönlichen Bestleistung sicherte sie sich den dritten Platz. Das reichte aber nicht zur Teilnahme an den württembergischen Meisterschaften. Genauso wie für Selina Neuschel, die sich aber ebenfalls über eine persönliche Bestleistung freuen durfte. Am Ende der fünf Minuten waren bei ihr von 52,70 Punkten noch 46,45 Punkte übrig.