Kunstradfahrerinnen des RRMV begeistern in der Satzpause

In die nächste Runde ist der vom VfB Friedrichshafen und der Schwäbischen Zeitung gemeinsam veranstaltete Wettbewerb „Besten Pausenunterhaltung“ am Mittwochabend gegangen. Beim Heimspiel der Häfler Volleyballer, die am Mittwochabend durch einen 3:1-Heimsieg gegen die United Volleys Rhein-Main ihre Spitzenposition in der Bundesliga weiter festigen konnten, begeisterten die Mädchen vom Roll-, Rad- und Motorsportverein (RRMV) Friedrichshafen die Zuschauer in der ZF-Arena. Auf ihren Einrädern zeigten die Mädchen während einer Satzpause ihr Können und sorgten beim Publikum für Kurzweil und Abwechslung. Foto: Günter Kram