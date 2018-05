In Nebringen/Herrenberg hat für die Kunst- und Einradfahrer der Schüler die württembergische Meisterschaft stattgefunden. Vom RRMV Friedrichshafen gingen die Kunstradfahrerinnen Lena Neuenfeld U13 und Ceyda Altug U15 und bei den Einradfahrerinnen der 4er Schüler mit Lena Käppler, Jana Neuenfeld, Lara Stett und Chiara Bercea, als Ersatzfahrerin, an den Start. Nicht an den Start gehen konnte der 6er Schüler mit Anika Eisele, Chiara Bercea, Laura Schwimmer, Clara Rebholz, Leoni Grunewald, da 2 Sportlerinnen an diesem Tag Konfirmation hatten.

Bei der württembergischen Meisterschaft besteht die einzige Möglichkeit sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Bei den Kunstradfahrerinnen bedeutete das 82 Punkte auszufahren, um in den engeren Kreis zu kommen, aus diesem dürfen dann nur die Besten 20 Sportlerinnen bei der Deutschen Meisterschaft starten.

Als Letzte bei den Schülerinnen U15 ging Ceyda Altug vom RRMV an den Start. Um ihren Titel zu verteidigen galt es die bis dahin höchste Punktzahl von 106,81 Punkte zu übertreffen. Mit einer hervorragenden Kür gelang ihr das auch eindrucksvoll und somit wurde Ceyda Altug zum fünften Mal in Folge Württembergische Meisterin. Das Ergebnis lautete am 123,72 Punkte, was gleichzeitig zum Titel noch eine neue Bestleistung bedeutete.

Lena Neuenfeld ging bei den Schülerinnen U13 als zwölfte Starterin aufs Feld. Mit einer sehr guten Kür und 49,59 ausgefahrenen Punkten belegte, sie nach nur zwei Jahren im Training, einen tollen achten Platz. Damit konnte sie sich mit ihrer Leistung um ganze vier Plätze verbessern.

Für die 4er-Einradmannschaft war es die erste Württembergische Meisterschaft. An diesem Tag musste die Mannschaft zusätzlich mit einer Ersatzperson fahren, da eine Fahrerin der Stammmannschaft Konfirmation feierte.

Die vier Mädchen fuhren eine gute Kür, bei der sie leider einen Sturz in Kauf nehmen mussten, aber am Ende jedoch trotzdem ein gutes Ergebnis von 53,89 Punkten erreichen konnten. Damit waren sie am Ende des Tages auf dem dritten Platz, was ein tolles Ergebnis ist.