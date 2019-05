Kunstradfahrerin Nadine Kurz wird Vierte bei den deutschen Junioren-Meisterschaften

Geht es nach ihrem Alter, kann die Friedrichshafener Kunstradfahrerin Nadine Kurz, 16, noch zwei ganze Jahre in der Juniorenklasse antreten. Am Wochenende fuhr sie bei den deutschen Meisterschaften der Junioren in Köln/Porz bereits auf den vierten Platz und sendete damit ein eindeutiges Zeichen an die Konkurrenz.

Die Anreise der Häfler Mannschaft mit Sportlerin Nadine Kurz, Trainer und Fan-Club nach Köln wurde schon am Freitag angetreten, weil sich am Abend die einzige Gelegenheit bot, sich auf der Wettkampffläche einzufahren und den Boden zu testen, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Denkbar knapper Abstand auf die Podiumsplätze

Gerade einmal 21 Kunstradfahrerinnen aus Deutschland hatten die hohen Qualifikationskriterien im Vorfeld erreicht. Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen ging auf dem achten Platz gesetzt an den Start.

Die Starterin davor, Carina Steinhilber vom RSV Tailfingen, hatte 125,32 Punkte vorgelegt. Nadine Kurz wusste: Wenn sie ihren gesetzten achten Platz halten wollte, musste sie diese Punktzahl überbieten. Doch die vergangenen Wettkämpfe hatten gezeigt: Es bestand Hoffnung für die Nachwuchs-Kunstradfahrerin vom Bodensee. Vorausgesetzt, sie kann die Leistung wiederholen.

Kurze Zeit später: Erleichterung bei Trainer, mitgereisten Fans und auch bei Nadine Kurz selbst. 248,05 Punkte standen am Ende ihrer Kür auf der Anzeigetafel. Damit war vorerst ihr gesetzter achter Platz erreicht. Die nächsten drei Starterinnen nach ihr konnten die Punktzahl von Nadine Kurz nicht überbieten, heißt es in der Mitteilung weiter. Damit stand der vierte Platz für Nadine Kurz bei ihrer zweiten deutschen Meisterschaft der Junioren fest.

Es ist der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber doch: Nur ein Punkt hätte ihr dritten Platz gefehlt. Nur zwei Punkte Rückstand hatte sie auf den zweiten Platz. Aber sie hat ja noch zwei Jahre Zeit für den Titel.