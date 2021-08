Kunstradfahren: Häflerin Ceyda Altug gewinnt Bawü-Cup

Für Nadine Kurz und Ceyda Altug endete am vergangenen Sonntag eine viermonatige Wettkampfpause. Im württembergischen Nebringen haben die beiden Sportler des RRMV Friedrichshafen am dritten Durchgang und dem Finale des Bawü-Cups im Kunstradfahren teilgenommen. Dabei triumphierte Altug. Die Häflerin fuhr eine gute Kür und sicherte sich so neben dem Tagessieg auch den Cupgewinn. Kurz legte dagegen keinen sauberen Auftritt hin.

Insgesamt gingen 14 Juniorinnen bei dieser Wettkampfserie an den Start, die zur Ermittlung der Kaderplätze des baden-württembergischen Radsportverbands dient. Dazu zählten eben auch Kurz und Altug, beide Kunstradfahrerinnen beim RRMV Friedrichshafen. Gerade Altug ist äußerst talentiert und schaffte es so auch in den deutschen Kader für die U19-Europameisterschaft. Und in Nebringen zeigte sie wieder einmal, warum sie nominiert wurde. „Sie fuhr eine gute Kür“, sagte Hermann Brugger, Trainer beim RRMV-Friedrichshafen. Trotz „kleineren Fehlern“ holte sie sich so den Tagessieg, zudem gewann sie den Cup vor Hannah Reichle (RMSV Bad Schussenried). Kurz hatte schwer mit Atemnot zu kämpfen und „so gingen doch einige Übungen in die Brüche“, berichtete Brugger. Ihre Darbietung reichte zu Platz sechs.

Am nächsten Sonntag sind Altug und Kurz bei der deutschen Meisterschaft in Amorbach im Einsatz.