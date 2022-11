Kunsthaus Caserne zeigt Werke von Brigitte Meßmer

Wenn Zerbrochenem neues Leben eingehaucht wird: Die Galerie Kunsthaus Caserne zeigt Werke der Friedrichshafener Künstlerin Brigitte Meßmer. Die Vernissage am Freitag, 25. November, um 19 Uhr, begleiten musikalisch Christine und Anna Peschek (Gesang) und Oliver Pelzl (Gesang und Gitarre).

„Eine Seele kann man nicht anfassen, aber berühren kann man sie“: Brigitte Meßmer zeigt „Dunkelmorgenbilder“, die im Übergang der Nacht zum Tag entstehen, heißt es in der Ankündigung. Angelehnt an die Japanische Kunst des „Kintsugi“ setzen sich die Bilder mit dem Thema „Wenn alles in Scherben liegt“ auseinander.

Pigmente und Asche bilden die Basis der Bilder, Gesteinslasur und Weihrauchmilch lassen Strukturen entstehen, die in die Zeichnungen einfließen. Und immer wieder gibt es Kraftbilder, um weitermachen zu können. Brigitte Meßmer ist eine Geschichtenerzählerin, die ihre Themen in großformatigen übermalten Zeichnungen umsetzt.

Die Künstlerin geht während des Malprozesses mit den entstehenden Werken ins Selbstgespräch. Sie möchte ihre Bilder als Denkanstöße verstanden wissen, die zum Gespräch einladen.

Brigitte Meßmer ist in Friedrichshafen geboren und aufgewachsen. Sie arbeitet als Kunstlehrerin und gibt Kurse in ihrem Atelier im Hinterhof. Sie ist Mitglied im IBC Bodensee und Mitgründerin der Galerie Kunsthaus Caserne ehemals Plattform 3/3. Meßmer hatte bereits zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.

Die Ausstellung „Aus. Halten“ in der Galerie Kunsthaus Caserne im Fallenbrunnen 17 ist jeweils Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, sowie 3. und 4. Dezember von 14 bis 18 Uhr geöffnet.