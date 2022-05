Kunst während des Lockdowns

Zeichnungen und Skulpturen, die während der Corona-Zeit entstanden sind, werden in der Galerie „ProjekTraum Glidden Wozniak“ in der Dornierstraße 4 gezeigt. Vernissage ist am Sonntag, 15. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Wie die Galerieleitung mitteilt, entstand das Projekt durch Gespräche zwischen den Bildhauerinnen Coral Lambert und Cynthia Handel, als sie sich Anfang April 2020 gegenseitig besuchten. Sie diskutierten darüber, wie sich die Pandemie auf die Arbeit im Atelier auswirkt und welche Art von Unterstützung Künstler benötigen.

Laut Meldung repräsentiert die Ausstellung eine internationale Sammlung von Bildhauerinnen aus den USA und Europa. Alle Frauen sind über 50 Jahre alt und nähern sich der Bildhauerei mit unterschiedlichen Materialien und Praktiken.

Der Erlös aus dem Verkauf limitierter Drucke fließt direkt in die Unterstützung der einzelnen Künstlerinnen und kommt ihnen in dieser Zeit der Unsicherheit zugute.