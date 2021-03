Kunst-Stipendium für Emma Adler

Das Präsenzstipendium der ZF-Kunststiftung für das Jahr 2021 geht an Emma Adler. Die Berliner Künstlerin ist die 40. Stipendiatin der ZF-Kunststiftung und wird bis Dezember 2021 im ZF-Turmatelier im Zeppelin-Museum Friedrichshafen leben und arbeiten.

Emma Adler, geboren in Besch, Saarland, lebt und arbeitet derzeit in Berlin. In ihrer künstlerischen Arbeit provoziert Emma Adler gewohnte Betrachtungsweisen und hinterfragt Gewissheiten zum Verhältnis von Realität und medialer Repräsentation, heißt es in der Pressemitteilung der ZF-Kunststiftung. Hierbei legt sie bereits seit 2017 den Schwerpunkt ihrer raumgreifenden, multimedialen Installationen auf Verschwörungstheorien und trifft damit den Nerv der Zeit.

2015 war Emma Adler an der Kunsthochschule Weißensee Meisterschülerin bei Else Gabriel, im Anschluss erhielt sie das Elsa Neumann Stipendium des Landes Berlin. Ihre Abschlussarbeit EEEEF#GE wurde mehrfach ausgezeichnet und war 2017 in einer Ausstellung in Kooperation mit dem Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart zu sehen.

Die Arbeiten der Berliner Künstlerin waren bereits in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen vertreten, unter anderem im Hans Arp Museum, Rolandseck, im Kunstverein Bremerhaven, in Kopenhagen und New York. Ihre Einzelausstellungen Superflare (2019) im Neuen Kunstverein Gießen und Reality Show (2018) im Kunsthaus Dahlem sind Teil einer Reihe komplexer Installationen, die um konspirationistische Konzepte kreist und in verschiedenen Ausstellungsformaten fortgeführt wird. Emma Adler ist ein Teil des Künstlerkollektivs Sorgen (International).

Das Auswahlverfahren für das Stipendium 2021 – Experten entscheiden

Wie in den Vorjahren hatten Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Künstlerinnen und Künstler für das Stipendium 2021 nominiert. Emma Adler wurde von Sven Beckstette, Kurator für die Sammlung der Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin, vorgeschlagen und von der Jury der ZF-Kunststiftung, bestehend aus Professor Götz Adriani, bis 2017 Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Kunsthalle Tübingen; Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums Friedrichshafen; Wolfgang Meighörner, ehemaliger Direktor der Landesmuseen Tirol; Ursula Zeller, Direktorin des Musée d‘alimentation, Vevey; Matthias Lenz, Vorstand der ZF-Kunststiftung sowie Regina Michel, Geschäftsführerin der ZF-Kunststiftung als Stipendiaten für das Jahr 2021 gewählt.