Kunst im öffentlichen Raum braucht Kümmerer

Dr. Friederike Lutz, seit 2008 persönliche Referentin von Bürgermeister Peter Hauswald, hat die neu geschaffene Koordinierungsstelle Kunst im Rathaus übernommen. Seit der Ausgliederung des Museums im Jahr 1996 hat die Stadtverwaltung mit der promovierten Germanistin und ehemaligen Kulturredakteurin der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen wieder eine kompetente Ansprechpartnerin in Sachen Kunst.

Als das Museum noch im Rathaus untergebracht und dessen Leiter Teil der Stadtverwaltung war, gab es klare Zuständigkeiten. Alles, was mit Kunst zu tun hatte, ob im Museum oder im öffentlichen Raum, war beim Amtsleiter beziehungsweise Museumsdirektor angesiedelt. Das änderte sich als Zeppelin Museum im ehemaligen Hafenbahnhof eingerichtet und als GmbH aus der Verwaltung ausgegliedert wurde. Der Museumsdirektor saß nicht mehr im Rathaus und hatte als Geschäftsführer der GmbH außerdem alle Hände voll mit dem neuen Museum zu tun.

Da aber die Kunst- und Techniksammlung weiterhin im Besitz der Stadt blieben, wurde ein so genannter Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen, der unter anderem festhielt, dass es in der Verwaltung einen Ansprechpartner für das Museum geben sollte. Dieser sollte naturgemäß beim Dezernenten angesiedelt sein, der für Kunst und Kultur verantwortlich zeichnet. So war Friederike Lutz als persönliche Referentin von Bürgermeister Peter Hauswald und Kennerin der Szene für die Aufgabe geradezu prädestiniert.

Ihr geht es keineswegs darum, die recht disparate Kunstlandschaft in Friedrichshafen unter einen Hut zu bekommen. Schon bei der Frage, was ist Kunst im öffentlichen Raum, wo fängt sie an und wo hört sie auf, gibt es recht unterschiedliche Ansichten. Angefangen vom Klangschiff am See über den rekonstruierten Zeppelin-Brunnen an der Friedrichstraße, den Rumpf-Brunnen auf dem Adenauerplatz, die lange Spitze auf dem Sparkassen-Kreisel, die Marktweiber an der Markthalle bis an die Stadtgrenzen nach Kluftern zum dortigen Kunstweg reichen die Objekte. Bis heute gibt es kein Inventarverzeichnis dieser Objekte im öffentlichen Raum. Mit einem bescheidenen Budget will Friederike Lutz diese Aufgabe im kommenden Jahr angehen. Vielleicht entsteht daraus mal so etwas wie ein Kunstführer durch Friedrichshafen.

Hauptsächlich aber geht es ihr um die Kommunikation zwischen Kunst schaffenden und Kunst darbietenden Menschen in Friedrichshafen und dem Rathaus. Bei der Planung von Kunstfreitagen wird sie eingebunden. Zweimal im Jahr berät sie sich mit Mitarbeitern aus dem Stadtplanungsamt, dem Baubetriebsamt, dem Zeppelin Museum und Vertretern anderen Einrichtungen über Themen, die mit Kunst zu tun haben. Sie bereitet entsprechende Vorlagen für den Gemeinderat vor, löst den Umweltreferenten Dr. Tilmann Stottele im Beirat von Kunst in Kluftern (KiK) ab und ist Ansprechpartnerin, wenn Künstler Ausstellungsräume suchen oder wenn ein Kunstwerk im öffentlichen Raum mal gereinigt oder repariert werden muss.

Wünsche und Ideen, wie Friedrichshafen mit Kunst heller leuchten und sich noch mehr profilieren könnte, hat Friederike Lutz zwar viele. Doch ist sie Realistin genug, zu wissen, dass die Möglichkeiten beschränkt sind. „Kunst ist immer umstritten“, weiß Friederike Lutz. Als Kulturredakteurin in Friedrichshafen (1995 bis 2000) und in Leonberg (200 bis 2004) hat sie den Diskurs nicht nur verfolgt, sondern da und dort aktiv mitgestaltet. Ihr Credo lautet: „Kunst muss nicht immer mehrheitsfähig sein, aber sie braucht Freiräume und Menschen, die zu überzeugen vermögen.“ Auf die Frage, was Friedrichshafen fehlt, sagt Lutz spontan: eine städtische Galerie als Forum für Kunst und andereThemen, die einerseits keinen Platz im Museum findet, andererseits in Foyers oder Fluren von Banken, Volkshochschulen, Ämtern oder anderen Gebäuden nur ungenügend zur Geltung kommen.