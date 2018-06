Vor dem Schuhaus Trapp stehen mehrere Dutzend Fahrräder. Sie lassen vermuten, was im Inneren des Traditionshauses vor sich geht: In langen Zweier- und Dreierschlangen streben Kunden der Kasse zu – jeweils zwei oder drei Paar Schuhe in der Hand. Um sie herum wuseln Verkäuferinnen: beraten, sortieren, organisieren. An diesem Mittag erinnert das Schuhaus Trapp an das Innere eines Bienenstocks, so riesig ist der Andrang beim Ausverkauf des Schuhaus Trapp am Donnerstag.

Hinter einer improvisierten Barkasse steht einer, der in all dem Trubel so richtig aufblüht: Seniorchef Sebastian Trapp. Der Vollblutverkäufer ist ganz in seinem Element. Während er handschriftlich und mit Stempel bewaffnet auf Papier Kassenzettel für die Barzahler improvisiert, drückt er immer wieder die Hände seiner Stammkunden: „Schön Sie zu sehen.“ Oder: „Das freut mich, dass Sie uns zum Schluss noch einmal beehren“.

Kaum vorstellbar, dass diese 76-jährige Verkäuferseele in wenigen Tagen die Türen seines Schuhgeschäfts für immer zusperren wird. Nach rund 50 Jahren ist für Sebastian Trapp dann Schluss, auch wenn er im Büro sicherlich noch ein gutes Jahr lang das Geschäft final abwickeln wird. In den turbulenten Tagen des Räumungverkaufs stehen ihm auch seine ehemaligen Mitarbeiterinnen treu zur Seite. Mitarbeiterinnen wie Gisela Giordano, die über 40 Jahre als Verkäuferin im Schuhhaus Trapp gearbeitet hat.

Sie bedauert, dass in der Friedrichstraße eine Ära zu Ende geht: „Viele Kunden sind traurig“, berichtet sie. „Vor allem die Älteren, denn wir waren für sie die Adresse für bequeme Schuhe.“ Das bestätigen Christiane und Dieter Maute: „Ich wollte ohnehin in den nächsten Tagen wieder vorbeischauen, denn ich habe hier im vergangenen Jahr die bequemsten Sandalen gekauft“, plaudert Christiane Maute aus dem Nähkästchen. „Als wir dann gelesen haben, dass das Schuhaus schließt, haben wir uns beeilt herzukommen.“

Stadt soll Areal überplanen

Ein Großteil der Mitarbeiter geht gemeinsam mit dem Chef in Rente. Nur drei oder vier seien jünger, erzählt Trapp. Während eine zu Tochter Sonja wechsle, die wenige Häuser weiter das Geschäft Sport Trapp betreibt, würden sich die anderen neu orientieren.

Was mit dem zugegebenermaßen in die Jahre gekommenen Gebäude geschieht, kann Trapp noch nicht sagen. Nur so viel verrät er: „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt, denn wir würden hier auf einer größeren Fläche entlang der Friedrichstraße den Kunden in Zukunft gerne ein besonderes Einkaufserlebnis bieten.“ Konkreter wird er mit seinen Ausführungen aber nicht.