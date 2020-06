Kunden der Esso-Tankstelle werfen fast 1150 Euro in selbst gebastelte Spendenbox

Mitte März hat der Corona-Lockdown das Land lahmgelegt. Gerolda Brechenmacher von der Esso-Tankstelle in der Eckenerstraße wollte helfen – irgendwie. In der Esso-Tankstelle wird schon lange immer mal wieder Geld für Hilfsprojekte gesammelt und so reifte ihr Entschluss, von nun an und auf unbestimmte Zeit für einen ganz bestimmten Zweck zu sammeln. Sie schnappte sich einen leeren Pappkarton, machte auf dem Dach einen Schlitz in den Karton, suchte sich ein Blatt Papier und schrieb darauf „Wir sammeln für unsere Krankenschwestern, die immer für uns da sind“, beklebte den Karton damit und stellte die „Box“ auf die Theke.

Die Tankstellenkunden fanden die Idee „super“ und neben allerlei Cent-Münzen fanden auch Geldscheine den Weg in die Sammelbox und sogar einige Schweizer Franken und Rappen. Ingesamt kamen so 1046,12 Euro zusammen. Gerolda Brechenmacher legte noch 100 Euro aus ihrem eigenen Portemonnaie drauf, teilt der Medizincampus mit.

„Eine super Sache“ bedankte sich Evelyn Schneider, stellvertretende Pflegedirektorin des Medizincampus Bodensee, bei der Übergabe des Bargeldes und staunte nicht schlecht über das stattliche Sümmchen. Die Spende wird gut angelegt: In wenigen Tagen gebe es einen Resilientag für die Pflegekräfte und Ärzte des Klinikums Friedrichshafen und der Klinik Tettnang, der dank dieser Aktion und des Flohmarkterlöses des Vaude-Centurion-Teams erst möglich wurde. Ein Referent aus dem hohen Norden verabreicht dann „dreimal täglich eine Humorpille“ in Form eines Vortrags, zu dem jeweils 50 Mitarbeitende kommen können.