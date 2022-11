Kunde gegen Ketchup: Polizei ermittelt nach bizzarem Streit in Bäckerei

Zu einem skurrilen Polizeieinsatz ist es am Donnerstag in einer Friedrichshafener Bäckerei gekommen. Ein 42-Jähriger geriet vollkommen in Rage und beleidigte die Angestellten, nachdem er einen Leberkäswecken bestellte und ihn zu teuer fand.

Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg Simon Göppert auf Nachfrage mitteilte, sei der Mann schon schlecht gelaunt gewesen, als er den Laden betrat. Weil er mit dem Preis des bestellten Essens nicht einverstanden war, habe er begonnen, mit Beleidigungen um sich zu werfen. Die Angestellten wollten den wütenden Kunden vor die Tür setzen, woraufhin er sich bedrohlich vor ihnen aufbaute. Die Auseinandersetzung ging der Polizei zufolge auch vor dem Geschäft weiter. Der 42-Jährige habe sich weiterhin aggressiv verhalten und die Menschen um ihn herum beleidigt. Erst als einer der Bäckerei-Angestellten den Mann mit Ketchup bespritzte, sei er nach einer weiteren kurzen Diskussion schließlich gegangen.

Sowohl die Mitarbeiter der Bäckerei als auch der mit Ketchup bespritzte Mann wandten sich danach bei der Polizei, die jetzt die genauen Abläufe untersucht. Die Beamten ermitteln vorerst wegen Bedrohung und Beleidigung, so Simon Göppert.