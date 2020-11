Kunde bedroht Mitarbeiter mit dem Tod

Ein Kunde hat am Montagmittag gegen 11.30 Uhr dem Angestellten eines Internetshops in Friedrichshafen mit dem Tode gedroht. Angaben der Polizei zufolge hatte sich der Mann wegen Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Vertrag massiv aufgeregt. Der Streit eskalierte derart, dass er den Mitarbeiter des Internetshops bedrohte, heißt es.

Der aufbrausende 41-Jährige habe erst beruhigt werden können, als eine Polizeistreife hinzugerufen wurde, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Letzten Endes haben die Beamten einen Platzverweis gegen den 41 Jahre alten Mann ausgesprochen. Außerdem erhielt er seitens des Internetshops Hausverbot. Zusätzlich wird der Mann angezeigt und muss sich in einem Verfahren wegen Bedrohung verantworten, schreibt die Polizei in ihrem Bericht abschließend.