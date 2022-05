Kultusministerin besucht die Droste-Hülshoff-Schule

Kultusministerin Theresa Schopper hat in der vergangenen Woche bei einem Besuch in der Droste-Hülshoff-Schule über die zur Zeit wichtigsten bildungspolitischen Themen gesprochen. Dies teilt die Schule in einem Pressebericht mit. Schulleiterin Angelika Seitzinger und ihr Team empfingen die Ministerin. Als Gäste waren Karen Wunderlich vom Kultusministerium, Dominik Kugler vom Regierungspräsidium Tübingen, der Erste Landesbeamte des Bodenseekreises Christoph Keckeisen sowie der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher mit dabei. Das Themenspektrum reichte von den vielen Aufgaben der Schulen während der Corona-Krise bis zu den aktuellen Problemen, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt. Nach der Vorstellung der Droste-Hülshoff-Schule mit ihren Bildungsangeboten und einigen Leuchtturmprojekten wie das im Juli anstehende 20-jährige Bestehen der Berufsinfobörse folgte ein Rundgang im Berufsschulzentrum. Besonders beeindruckt waren die Besucher von den Projekten in den Laboren der Ernährungswissenschaften und der Biotechnologie, die Schüler aus dem Beruflichen Gymnasium vorstellten, heißt es weiter in der Mitteilung. Dort wird unter anderem erforscht, inwieweit Bakterien in der Lage sind Plastik abzubauen oder durch Einbringen von DNA fluoreszierender Quallen, zum Leuchten gebracht werden können. Bei der anschließenden Unterrichtseinheit im Fach Deutsch ging es darum, wie eine klassische Gedichtinterpretation mit Unterstützung von Internet und Tablets zu neuen Lernformaten führen kann. Der letzte Programmpunkt war ein Fingerfood-Buffet, das Schüler für die Delegation vorbereitet hatten.