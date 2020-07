Ein Sommer ohne Kulturufer. Für viele Häflerinnen und Häfler sowie Gäste so unvorstellbar wie ein Sommer ohne Seehasenfest. Aber wegen der Corona-Pandemie kann auch das Kulturufer am Bodenseeufer nicht stattfinden. Ein wichtiges Highlight für die Familien und vor allem für die Kinder war immer die Aktionswiese des Spielehauses, heißt es in der Pressemitteilung. Als kleine „Entschädigung“ hat das Team des Spielehauses in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Mitmachboxen für die kleinen Kulturuferfans zusammengestellt. Mit dem Inhalt können coole Ideen verwirklicht werden. Geeignet ist die Kulturuferbox für Kinder von sechs bis 13 Jahren. Die Box enthält den Bausatz für ein spannendes Flipper-Murmelspiel aus Holz. Fast wie in der Holzwerkstatt auf der Aktionswiese entsteht mit Säge, Hammer und Schleifpapier ein interessantes Geschicklichkeitsspiel. Abgeholt werden können die Boxen am Donnerstag, 30. Juli, von 10 bis 16.30 Uhr.

Wer sich für eine Kulturuferbox interessiert, kann sie bis Mittwoch, 29. Juli, 12 Uhr, anfordern unter Telefon 07541 / 38 67 29 oder per E-Mail unter: oder über: