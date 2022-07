Kulturufer: Rapper Eko Fresh sieht sich als Stimme der Migranten

Eko Fresh ist seit 20 Jahren ein Begriff im deutschen Hip-Hop. Er selbst versteht sich als Stimme der Migranten in Deutschland. Am Freitag, 29. Juli, tritt Eko Fresh um 20 Uhr beim Kulturufer im Große Zelt auf. Mit Harald Ruppert hat er über seine Kindheit gesprochen, über Gangsterrap, und was es für ihn bedeutet, der „Onkel“ des deutschen Hip-Hop zu sein.

Ist Gangsterrap nur eine kleine Nische, die fälschlicherweise für die Hauptströmung des Hip-Hop gehalten wird?

Genau. Nur das „klein“ würde ich wegstreichen. In Bezug auf Hip-Hop ist gar nichts mehr klein. Anders als damals, als ich angefangen habe. Damals war der ganze Deutschrap eine Nische. Gangsterrap wird durch die Schlagzeilen oft als Rap per se wahrgenommen. Aber ich glaube auch, dass die Leute inzwischen wahrgenommen haben, dass Rap so vielschichtig wie das Leben selbst ist. Kunst imitiert ja das Leben. Ich selbst bin eher ein Berichterstatter der Gesellschaft, kein Gangsterrapper.

Worum geht es auf „Abi“, ihrem letzten Album von 2021?

Ich sehe mich als Botschafter zwischen der deutschen und der türkischen Kultur. Die Türken sind die größte Migrantengruppe in Deutschland. Ich bin eine Art Speaker davon, fühle mich aber als Speaker für alle Migranten.

Generell für alle Menschen, die in großen Communities leben. Ich möchte mit meiner Musik die Liebe untereinander unterstreichen. Und dabei natürlich auch Probleme ansprechen. Nichts ist perfekt. Aber alles kann und wird auch besser werden,

Gibt es auch eine deutsche Selbstzufriedenheit, die auf die Kulturen von Einwanderern runterschaut?

Politisch will ich mich da nicht äußern. Probleme sind dazu da, sie zu bewältigen. Ich habe in meiner Musik einen eher positiven Ansatz. Natürlich spreche ich Probleme an, aber nur mit gleichzeitigem Lösungsangebot. Es gibt zum Beispiel Rassismus. Aber wie können wir einander besser kennenlernen? Ich versuche immer, den positiven Ansatz im Leben zu finden.

Wird ihre Musik immer vielfältiger? „Abi“ bezieht Elemente der türkischen Folklore ein.

Ich versuche Kulturen nicht nur inhaltlich zu verbinden, sondern auch musikalisch. Eigentlich ist die Hip-Hop-Kultur ja amerikanisch und wir haben sie adaptiert. Ich sehe diese Kultur als meine eigene an. Da sieht man, dass das gar nichts mit Ländergrenzen zu tun hat. Sondern damit, ob man sich in etwas wiederfindet.

Und auf „Abi“, meinem elften Album, versuche ich, mit meinem eigenen Hintergrund zu spielen. Dazu bringe viele türkische Instrumente oder Samples in die Musik ein.

Ihr erster großer Erfolg war „Ich bin jung und brauch das Geld“ von 2003. Sie wurden für dieses Stück damals sehr angefeindet, weil es eine so schöne Melodie hat und so poppig ist. Waren Sie damit aus heutiger Sicht eine Art Türöffner für den Hip-Hop?

Richtig. Manchen war die Melodie damals zu poppig. Aber ich war schon immer offen und der Meinung, dass die Hip-Hop-Community nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ich hatte nie Berührungsängste, etwa in TV- Sendungen aufzutreten und ich konnte immer über mich selbst lachen. Was mir damals viele als Schwäche auslegen wollten, ist heute mein Alleinstellungsmerkmal und hat mich über all die Jahre weiterkommen lassen – auch in andere Bereiche wie die Schauspielerei.

Man muss immer offen. Diese Botschaft gebe ich auch an die jungen Kollegen weiter: sich nicht begrenzen zu lassen und sich nicht allzu ernst zu nehmen. Das kann dann auch nachhaltiger sein.

Wie ist heute Ihr Image in der Musikszene? 2016 haben Sie in einem Interview gesagt, Sie seien harmoniesüchtiger als andere und hätten dadurch einen „Onkel-Status“.

Ich glaube, das ist bis heute der Fall. Unterbewusst habe ich am Anfang eine Nische besetzt. Der Onkel-Status hat sich immer weiter herauskristallisiert. Oder besser: die des Botschafters zwischen den Welten. Sei es zwischen der Mainstream-Welt und der Hiphop-Welt oder zwischen dem migrantischen und dem deutschen Hintergrund. Ich spüre: Meine Aufgabe ist es, zu vermitteln.

Rapper Eko Fresh. (Foto: Christophe Gateau / DPA)

Anfangs habe ich mich mit einem Augenzwinkern dagegen gewehrt, wie mit dem Song „Quotentürke“. Aber ich habe diese Rolle immer mehr akzeptiert. Und diese Rolle ist auch wichtig – weil sie zeigt, dass die Leute einem etwas anvertrauen. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache und wofür ich heute stehe.

In ihrem neuen Lied „Du bist anders“ versuchen Sie, jungen Leuten mit Migrationshintergrund Werte mitzugeben. Den jungen Burschen erklären Sie, dass der fette Mercedes im Hip-Hop-Video ja doch nur geliehen ist. Und jungen Frauen vermitteln Sie Selbstbewusstsein; ermutigen sie, sich nicht an die Küche fesseln zu lassen.

Ich versuche, meine Wertevorstellungen an junge Leute weiterzugeben, die ein wenig auf Identitätssuche sind – wie auch ich es viele Jahre war. Das bleibt nicht aus, wenn man als Migrant woanders aufwächst und anders aussieht. Ich möchte jungen Leuten Tipps für Entscheidungen in einer Zeit geben, in der sie sehr leicht beeinflussbar sind. Ich erinnere mich an meine eigene Jugend: Ich hatte Vorbilder wie 2Pac Shakur. Einen, der für die Unterschicht und die Unterdrückten spricht. Damit konnte ich mich in Ansätzen identifizieren.

Ein Jugendlicher, der heute in derselben Lage ist wie ich damals, muss sich nicht mehr im amerikanischen Rap umsehen, um Inhalte zu finden. Die findet er auch im deutschen Rap – in einem ermutigenden Rap, der konstruktiv gemeint ist. Dazu muss er weder weltfremd sein, noch mit dem Zeigefinger daherkommen.

Wie sind Sie aufgewachsen?

Bescheiden, in einer Zweizimmerwohnung. Aber es hat mir an nichts gefehlt. Meine Mutter war alleinerziehend. Sie hat sich alle Mühe gegeben, alle Wünsche zu erfüllen. Als ich einen Gameboy bekommen habe, war das das höchste der Gefühle. Mir war aber trotzdem bewusst, dass wir eher weniger hatten. Das hat sich zum Beispiel bei der Klassenfahrt gezeigt, wo wir Unterstützung bekommen haben, damit ich mitkonnte. Ich war auf dem Gymnasium damals einer der wenigen mit Migrationshintergrund.

Bestand trotzdem die Gefahr, dass Sie auf die schiefe Bahn geraten?

Die bestand bestimmt. Da muss ich aber den Hip-Hop loben, weil ich schon früh gutes Feedback erhalten hab, das mich bestätigt hat. Es ist wichtig, ein Hobby zu haben, in dem man sich entfalten kann.

Ich hatte die ganze Zeit ein Ziel, habe Anklang gefunden und hatte Unterstützung, schon in frühen Jahren. Das hat mich davon abgehalten, auf die schiefe Bahn zu geraten. Deswegen sind Vereine wichtig, in denen man das Gefühl von Teamwork und Bestätigung bekommt. Oder auch die Musik. Es muss ja nicht Hip-Hop sein,

Im Rap wird oft der Konsum verherrlicht. Findet da ein Umdenken statt?

Ich weiß nicht, ob die Rapper und Rapperinnen daran schuld sind. Social Media ist voller Anspielungen auf die Konsumgesellschaft. Dass man nur etwas wert ist, wenn man etwas besitzt und das auch nach außen trägt. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Auch hier imitiert die Kunst das Leben, und deshalb findet man das im Rap wieder.

Eko Fresh. (Foto: Marcel Kusch / DPA)

Als Rap-Onkel kann ich sagen: Das sind Phasen, durch die ich auch gegangen bin; früher, als ich arm war und dann mein erstes Geld bekommen hab – damit alle das wirklich mitbekommen, dass ich jetzt etwas habe. Das passiert aus einem Komplex heraus. Ich habe mir Markenklamotten gekauft, aber relativ schnell gemerkt, dass das nur ein Rausch ist, den man sich damit gibt – und der auch schnell wieder verfliegt.

Über welche Krisen und Probleme wollen Sie in Ihrer Musik unbedingt sprechen?

Über die Rolle der Medien zum Beispiel. Oder Gangsterrap. Oder über Schauspielerinnen und Schauspieler mit Migrationshintergrund, die auf bestimmte Rollen festgelegt werden. Das ist etwas, das ich ändern möchte. Man muss damit beginne, die Wahrnehmung zu verändern; auch in den Medien.

Junge Menschen mit Migrationshintergrund sollen sehen können, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind.

Es geht um Repräsentation. Junge Menschen mit Migrationshintergrund sollen sehen können, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind. Dass sie nicht am Rand oder unten stehen. Daran kann man noch arbeiten – in den Medien, im Film, in der Kunst und bis in die Politik hinein. Damit sich Migranten darin wiederfinden.

Ist es schwierig, auch mal unbeschwert Musik zu machen und sich nicht nur mit politisch-gesellschaftlichen Kommentaren aufzureiben?

Natürlich. Ich mache auch gern unterhaltende Musik. Das alles unter einen Hut zu kriegen, ist meine Aufgabe. Das wird auch nicht leichter, weil ich schon so viel gemacht habe, Aber ich versuche, das auf Albumlänge hinzukriegen. Beim Kulturufer in Friedrichshafen wird es natürlich auch Unterhaltendes geben. Aber auch nachdenkliche und motivierende Songs. Und natürlich meine alten Hits.

Muss ein Rapper erlebt haben, worüber er rappt?

Ja. Da bin ich noch alte Schule. Man muss wissen, worüber man rappt. Ich habe mich nie als Kunstfigur verstanden. Ich bin relativ nah an dem, was ich mache.