Kulturufer 2023: Für diese Bands gibt es die ersten Tickets

Die Tickets können ab Donnerstag, 1. Dezember, an der Vorverkaufskasse im Graf-Zeppelin-Haus, unter der Telefonnumer 07541 / 288444, gekauft werden. Wer bis zum 24. Dezember ein Ticket kauft, erhält auf dem Kulturufer gegen Vorlage des Kaufbelegs eine kleine Überraschung. Über die Website des Kulturufers gibt es die Karten außerdem unter

Auch wenn der Sommer noch fern scheint, laufen die Planungen für das 37. Kulturufer vom 28. Juli bis 6. August 2023 bereits auf Hochtouren. Das teilt die Stadt in einer entsprechenden Presseinformation mit. Für vier Veranstaltungen im Großen Zelt gibt es demnach pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ab Donnerstag, 1. Dezember, bereits Early-Bird-Tickets. Und zwar für die australische Indie-Folk-Band „Sons Of The East“, das musikalische Crossover-Projekt von „Wallis Bird & Spark“, die Bassistin Ida Nielsen mit „The Funkbots“ und die Zauberer „Siegfried & Joy“.

Als „eine der bekanntesten Bassistinnen unserer Zeit“ wird in der Pressemeldung die Dänin Ida Nielsen angekündigt. Mit den „Funkbots“ spielt sie eine Mischung aus Funk, Hip-Hop, Reggae und World Music. Am Montag, 31. Juli 2023, gibt sie ein Konzert im Großen Zelt. Tickets sind für 24 Euro, ermäßigt für 17 Euro erhältlich.

Schrilles Zauber-Duo aus Berlin

Tags darauf, am Dienstag, 1. August 2023, soll es bunt, schrill und magisch, wenn das Berliner Zauber-Duo „Siegfried & Joy“ mit seiner Show „Las Vegas in Friedrichshafen“ im Großen Zelt auftritt. „Wenn ,Siegfried & Joy’ über die Bühne tanzen, schweben und alle Zaubershow-Klischees zunichtemachen, drehen nicht nur die Discokugeln durch – sondern auch die letzten Zauber-Skeptiker“, heißt es in der Ankündigung. Tickets gibt es für 22 Euro, ermäßigt für 15 Euro.

Bassistin Ida Nielsen. (Foto: NPG Records)

Die Zauberkünstler „Siegfried & Joy“. (Foto: Max Hartmann)

Im vergangenen Jahr lernte das Häfler Publikum die klassische Band Spark bereits als „Artist in Residence“ beim Bodenseefestival kennen. Im kommenden Jahr kehrt die Band nun mit der irischen Singer-Songwriterin Wallis Bird zurück an den See.

Crossover-Projekt durch fast alle Genres

In ihrem Crossover-Projekt interpretieren sie Komponistinnen verschiedener Epochen und Genres: von Klassik und Avantgarde über Jazz, Indie Rock und Art Pop bis hin zu Weltmusik und Singer-Songwriter. Tickets für das Konzert am Freitag, 4. August 2023, gibt es für 27 Euro, ermäßigt für 18,50 Euro.

Wallis Bird und „Spark“. (Foto: Gregor Hohenberg)

Am Samstag, 5. August 2023, spielt schließlich die australische Indie-Folk Band „Sons of the East“, die laut Pressemitteilung ein Geheimtipp sein soll. Mit über 200 Millionen Streams auf mehreren Plattformen und ausverkauften Shows in ganz Europa, hat sich die Band mit ihrer Live-Show eine internationale Fanbase aufgebaut. Musikalisch bleibt sie ihren Wurzeln treu: Folk- und Country-Blues. Tickets sind für 24 Euro, ermäßigt für 17 Euro erhältlich.

Die Band „Sons Of The East“. (Foto: Pat O’Hara)