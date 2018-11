Kulturtage der Gehörlosen 2022 in Friedrichshafen

Das größte Zusammentreffen der Gehörlosen in Deutschland findet das nächste Mal in Baden-Württemberg statt. Der Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg hat mit seiner Bewerbung die Mehrheit der Gehörlosen überzeugt: Die Delegierten der diesjährigen Bundesversammlung des Deutschen Gehörlosen-Bundes, die vor Kurzem in Magdeburg stattfand, votierten in geheimer Abstimmung für Friedrichshafen. Ebenfalls beworben hatten sich Mainz und Bremen.

„Wir haben uns gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt. Das ist für mich auch ein Zeichen des großen Zusammenhalts unseres Landesverbands. Wir haben mit viel Leidenschaft und Hingabe die Bewerbung vorbereitet“, freut sich der Landesvorsitzende Wolfgang Reiner. Die Vorbereitungen für die Kulturtage, die im Frühsommer 2022 stattfinden werden, beginnen aber schon jetzt: „Wir wollen und werden Baden-Württemberg von seiner besten Seite präsentieren. Darauf arbeiten wir die nächsten Jahre hin – zusammen mit dem Team des Bundesverbands“, sagt Wolfgang Reiner. Neben der Abstimmung über den Ort der nächsten Kulturtage wählten die Delegierten in Magdeburg auch ihren Bundesvorstand neu. Hier setzen sie auf Kontinuität: der amtierende Präsident Helmut Vogel wurde in seinem Amt bestätigt. Landesvorsitzender Wolfgang Reiner darf seine Arbeit als Revisor fortsetzen.

Die „Kulturtage der Gehörlosen“ sind das Highlight der Gehörlosen-Gemeinschaft. Sie finden im mehrjährigen Abständen statt. Auf den Kulturtagen bietet sich den Gehörlosen Gelegenheit zum Austausch und zur Informationen.