Kultursommer im Museumsgarten mit Literatur und Spielen

Literatur zum Entspannen, ein Spieletreff, ein Workshop, Erzählungen … und dazu die lauschige Atmosphäre des sommerlichen Museumsgartens. In Kooperation mit dem Medienhaus am See lädt das Schulmuseum Friedrichshafen dieses Jahr wieder zum Kultursommer im Museumsgarten ein. Von Juni bis September wird der Garten hinter dem Museum – und bei einem Exkurs auch das Seeufer – zum Ort für Kultur und Sommerfreude. Die Veranstaltungen werden allesamt nur draußen stattfinden, bei schlechtem Wetter wird gegebenenfalls ein Ausweichtermin angesetzt. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Den Kultursommer läutet dieses Jahr der offene Spieletreff ein. Am Dienstag, 14. Juni, ab 14 Uhr können Spieleneuheiten ausprobiert werden und Gartenspiele getestet werden. Spielebegeisterte ab vier Jahren können auch ihre eigenen Spiele mitbringen und an den Spieleinseln würfeln, knobeln, rätseln. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.

Am Dienstag, 28. Juni, kommen ab 19 Uhr alle Literaturbegeisterten auf ihre Kosten. Lesen werden an diesem Abend Angelika Drießen und Martina Kraus. Die zweite Lesung am Dienstag, 12. Juni, ebenfalls um 19 Uhr, ist eine Kooperation mit dem Zeppelin Museum: Charlotte Ickler und Dr. Mark Niehoff lesen aus einer Sammlung beliebter Klassiker. Dazu passend zeigt das Medienhaus am See von 21. Juni bis 30. Juli im Erdgeschoss eine Medienpräsentation mit dem Titel „Literatur lebt – Sommerlektüre“.

Erstmals in den Abendstunden findet der beliebte Workshop zum „Papierschöpfen wie früher“ statt. Am Dienstag, 26. Juli, ab 19 Uhr kann man die alte Technik selbst ausprobieren. „Lesung unterm Apfelbaum goes Kulturufer“ heißt es am Mittwoch, 3. August, wenn um 15 Uhr Museumsleiterin Dr. Friederike Lutz im Kleinen Zelt vorliest. Den Abschluss des diesjährigen Kultursommers bildet eine Erzählung: Am