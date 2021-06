Kulturprogramm auf dem Überlinger Weltacker

Wo vor wenigen Monaten noch Bücher in rauen Mengen standen, herrscht jetzt gähnende Leere. Das Eckhaus in der Antonstraße, in dem vor Kurzem noch die Buchhandlung Osiander war, wird derzeit umgebaut.

Christopher Bauschatz und sein Bruder Matthias hatten das Gebäude gekauft und lassen es derzeit kernsanieren, um ihm ein frisches Gesicht zu geben. Dazu gehört auch die Burgerbar Quh, die Sascha Agic und Tobias Flohr dort im November als Pächter eröffnen wollen.