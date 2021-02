Kulturhaus Caserne startet Fundraising-Projekt

Das Team der Kulturhaus Caserne startet laut einer Pressemitteilung ein Fundraising-Projekt „Pimp our Innenhof“ zum Bau einer Sitzinsel. Diese soll demnach bis Juli 2021 stehen. Geschäftsführer Claus-Michael Haydt ist sicher, dass Freiluftveranstaltungen als erste wieder möglich sein werden und plant ein Sommerkulturprogramm.

„Wann es weitergeht mit Kultur, ist derzeit offen. Sicher ist jedoch Eines: Freiluftveranstaltungen werden als erste wieder möglich sein. Im Kulturhaus Caserne haben wir das Ziel, den Innenhof so bald wie möglich wieder mit Leben zu erfüllen. Dort fehlen uns allerdings attraktive Sitzmöglichkeiten zum Verweilen“, sagt Haydt laut der Mitteilung. In seinem Entwurf für die Neugestaltung des Innenhofes habe das Hamburger Architekturbüro Christoph Janiesch 2019 eine Sitzinsel geplant. Die Stahlkonstruktion mit Holz von nachhaltig bewirtschafteten Flächen biete Platz für rund 100 Besucher*Innen. Die Kosten liegen bei 60 000 Euro.

Der Innenhof soll nach den Vorstellungen des Hamburger Architekturbüros Christoph Janiesch das Herz der Caserne werden mit hoher Aufenthaltsqualität. „Noch mehr als bisher schon möchten wir einen Ort der Begegnung und der offenen Nutzung für alle Altersstufen schaffen, der unter der Woche wie außerhalb der Veranstaltungen lebendig ist, und temporär für Veranstaltungen genutzt werden kann“, so Haydt.

Mittelpunkt sei die Buche, ein Naturdenkmal. Sie solle geschützt, umbaut und erlebbar gemacht werden, ohne sie zu gefährden. Deshalb werde die Sitzinsel in enger Abstimmung mit dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragten der Stadt, Tillmann Stottele, geplant. Ziel ist sei, den Innenhof auch nach Bedürfnissen der Besucher*Innen zu gestalten und jedes Kulturerlebnis noch gemütlicher, cooler und schöner zu machen. Langfristig soll es Haydt zufolge nicht bei der Sitzinsel bleiben. Weitere spannende Umbaumaßnahmen in Anlehnung an die Pläne der Hamburger Architekten seien vorgesehen.

Wie schon im Jahr 2020 bereitet das Team der Caserne laut der Mitteilung für 2021 ein Sommerkulturprogramm vor. Deshalb soll die Sitzinsel bis zum Juli stehen. „Wir haben die herzliche Bitte an alle Freunde*Innen des Kulturhauses Caserne: Unterstützt uns jetzt. Spendet für die Sitzinsel im Innenhof. Wir freuen uns auf Spenden in jeder Höhe“, sagt Claus-Michael Haydt.