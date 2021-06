Kulturhaus Caserne legt mit Slam, Elvis und Hämmerle los

Das Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen startet wieder mit Programm. Los geht es am letzten Juniwochenende auf der Innenhofbühne mit dem „GTD Comedy Slam“, Elvis, alias Nils Strassburg, mit seiner Band „The Roll Agents“ und dem Comedy-Duo „Hämmerle“ und „Leibssle“, die ihr neuestes Programm „Die Rückkehr der Tresenritter“ präsentieren, wie das Kulturhaus mitteilt.

„Endlich wieder live in Friedrichshafen können wir unseren Gästen Konzerte, Slams, Kabarett, Ausstellungen und vieles mehr bieten. Wir freuen uns riesig darüber und auf das Publikum“, sagt Claus-Michael Haydt, Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH.

Bei „GTD Comedy Slam“ am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr, veranstaltet von den „Gag Test Dummies“, entscheidet das Publikum, so die Pressemitteilung weiter. Maximal sechs Comedians treten an und am Ende bestimmt das Publikum den Gewinner. Inhaltlicher Schwerpunkt des Auftritts ist ein Comedy- oder Kabarettbeitrag. Der Gewinner erhält einen Bargeld-Preis. Moderiert wird die Veranstaltung von Gaglord Andy Sauerwein.

Im Voraus können sich bis zu fünf Künstler anmelden und am Abend gibt es einen Platz auf der „offenen Liste“ für einen spontanen Teilnehmer, der sich vor Beginn eintragen kann (Anmeldungen für Künstler per Email an Gaglord@GTDcomedyslam.de. Mehr unter www.GTDcomedyslam.de).

Elvis, alias Nils Strassburg, und seine Band „The Roll Agents“ touren mit ihrer neuen Show „Elvis - The Return of the King“ durch Deutschland und gastieren in Friedrichshafen. Sie treten am Samstag, 26. Juni, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) auf der die Innenhofbühne im Kulturhaus Caserne auf. Nils Strassburg und seine zehnköpfige Band „The Roll Agents“ lassen laut Kulturhaus die Ära des King of Rock’n’Roll wieder aufleben.

„Hämmerle“ und „Leibssle“ geben am Sonntag, 27. Juni, um 11 und um 15 Uhr, im Innenhof des Kulturhauses ihr neues Programm „Die Rückkehr der Tresenritter“ zum Besten. Nachdem sich die Künstler Bernd Kohlhepp („Hämmerle“) und Eckhard Grauer („Leibssle“) in den vergangenen Jahren vermehrt ihren Soloprojekten widmeten, feiern sie mit viel Spiellust ihre Wiedervereinigung, schreibt das Kulturhaus.

Info: Der Besuch der Veranstaltung ist nur mit negativem aktuellem Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder amtlichem Impf- oder Genesungsnachweis möglich. Tests sind laut Pressemitteilung je nach Inzidenz eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn auch vor Ort möglich. Die Luca-App kann eingesetzt werden.

Das erwartet die Besucherinnen und Besucher im Kulturhaus Caserne im Juli:

Freitag, 2. Juli: Solar Fake (Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr); Konzert mit einer Band aus der Elektro-Szene.

Samstag, 3. Juli: Unite pres. UFO w/ Inhalt Der Nacht & Clara Cuvé (Beginn: 15 Uhr, Einlass: 14.30 Uhr); Unite präsentiert UFO mit Technokultur aus Berlin.

Freitag 9. Juli: Sarah Lesch (Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr); deutsche Liedermacherin mit geistreich-philosophischen Texten.

Samstag, 10. Juli: Unite pres. Liebe Leute Showcase w/ Mausio (Warner Music, Beginn: 15 Uhr, Einlass: 14.30 Uhr) Showtime mit Mausio.

Freitag, 16. Juli: Sebastian Lehmann (Beginn: 20.30 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr); SWR 3 Comedy Star mit neuen Geschichten und Texten.

Samstag, 17. Juli: Burlesquetopia (Beginn: 21 Uhr; Einlass: 20 Uhr); Burlesque-Show vom Bodensee mit Stars aus der Szene.

23. Juli bis 25. Juli: Kultur-Campus (Familien-Wochenende mit workshops, Zirkus-Vorführung, Spielmobil, Kindertheater, Konzerten).

Samstag,. 31. Juli: Unplaqued Prochecked (20 Uhr; Einlass: 19 Uhr); die Band aus der Region spielt Hits der Rock- und Pop-Geschichte unverstärkt.