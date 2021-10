Kulturhaus Caserne goes Gothic am 5. November

Highlight für Gothic-Fans: „Das Ich & Special Guest“ sind auf ihrer Lazarus Tour 2021 am Freitag, 5. November, ab 20 Uhr im Casino vom Kulturhaus Caserne erstmals in Friedrichshafen zu erleben. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es online über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de, eventuell gibt es Restkarten an der Abendkasse.

Seit mehr als 30 Jahren ist „Das Ich“ laut Veranstalter ein fester und prägender Bestandteil der Gothic-Szene. Die elektronische Musik und die nihilistischen Texte machten sie besonders in den 1990er-Jahren zu deren Leitfigur. Über die Szenegrenzen hinweg erarbeitete sich die Band mit ihren kontroversen und intensiven Liveshows einen Ruf. Nach der schweren Krankheit des Sängers Stefan Ackermann und dem politischen Ausflug des Komponisten Bruno Kramm meldet sich „Das Ich“ jetzt mit neuem Lineup zurück und arbeitet an einem neuen Album.

Beim Gastspiel in Friedrichshafen werden daraus viele Songs vorgestellt. Doch auch alte Klassiker wie „Destillat“, „Gottes Tod“ oder „Kain und Abel“ werden zum Besten gegeben. Als Vorband gibt es obendrauf ein besonderes Goth-Rock-Highlight: die noch junge Berliner Band Wisborg will mit ihrem authentischen, modernen Gothic-Sound überzeugen.