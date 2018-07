Kulturhaus Caserne feiert Jubiläum mit „Best of Atrium“

Das Stadtjubiläum feiert auch das Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen richtig groß mit. Unter dem Motto „Kultur von Häflern für Häfler“ und „Best of Atrium“ hat das Theater Atrium im Kulturhaus Caserne vom 20. bis 22. Mai einen bunten Mix aus internationaler Musik, Theater für Kinder und Erwachsene, einer Lesung aus „Wir Häfler“, ein Impro-Show-Match, Kabarett und Comedy zusammengestellt. An Musik werden Chorgesang, A-cappella-Gruppen, Bands mit Latino, Pop, Soul und Jazz geboten.

Mit zu den Höhepunkten zählen die Veranstalter einen Frühschoppen mit der Gruppe „Mundwerk“ aus Ailingen am Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr, bei freiem Eintritt und das Innenhof-Festival am Samstag, 21. Mai. Dann sind von 13 bis 14 Uhr etwa „Puschaps & com.bo“ im Atrium zu hören und zu sehen. Angesagt sind Angelika Fischer, Sabine Hauke, Marita Hasenmüller (vocals a cappella & con com.bo), Rolf Frambach (Gitarre), Klaus Bermetz (Kontrabass) und Fuchsi Fuchsloch (Schlagzeug).

Am Freitagabend geht es bereits los mit einem Kabarett der Extraklasse: „Bis einer heult“ mit Helge Thun und Udo Zepezauer.

Eine Fülle von Veranstaltungen hält der Samstag, ab 13 Uhr, und der Sonntag, ab 11 Uhr, bereit ( jeweils bis 19 Uhr). Das Abendprogramm startet um 20 Uhr. Und jeweils von 14 bis 17 Uhr können sich die Kinder kostenlos schminken lassen. Der Eintritt für alle Tagesveranstaltungen, außer dem Kindertheater, sind für Kinder bis zu sechs Jahren frei – eine schöne Gelegenheit für die ganze Familie, etwas gemeinsam zu unternehmen. Als Gewinn beim Jubiläums-Quiz winken Eintrittskarten für das Kino Studio 17 oder das Theater Atrium. Mit der Kombi-, Tages- und Festival-Karte sind die Veranstaltungen um vieles günstiger. Häfler wie Nichthäfler sind eingeladen, mitzufeiern, führen die Veranstalter in der Ankündigung aus.

Shuttle-Bus fährt am Samstag und Sonntag in den Fallenbrunnen

Jeder, der sein Auto zu Hause lassen möchte, kann dies problemlos: Die Busse fahren am Samstag stündlich und am Sonntag alle zwei Stunden in den Fallenbrunnen ( www. stadtverkehr-fn.de ), die letzte Rückfahrt ist um 0.15 Uhr.

Alle Veranstaltungen vor 20 Uhr, die bisher sieben Euro gekostet haben, kosten im Vorverkauf ( bis Freitag) nur noch fünf Euro. Der Nachlass im Vorverkauf (außer bei Einheitspreisen) gilt für alle.