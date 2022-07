Kultureller Austausch bei den spanischen Partnern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen unseres Erasmus+ Programms reisten acht SchülerInnen und zwei Lehrkräfte für eine Woche zu unseren Partnern nach Mataró/Barcelona in Spanien. Dort trafen sich alle (Spanien, Schweden, La Réunion, Deutschland), um an dem Thema „Digital Media Awareness“ (Digitale Medien Bewusstsein) zu arbeiten. Das Projekt mit Schulen aus den vier Ländern besteht bereits erfolgreich seit einigen Jahren und bietet SchülerInnen die Möglichkeit in intensiven kulturellen und sprachlichen Austausch zu gehen. Die SchülerInnen wohnen für eine Woche bei Gastfamilien in den jeweiligen Ländern und arbeiten, wie zum Beispiel beim aktuellen Projekt, an Themen wie „Fake News“, „Virtuelle vs. reale Lebenswelten“, oder „Hate Speech and Cyberbullying“. Die SchülerInnen knüpfen dabei enge internationale Freundschaften, bekommen tiefe Einblicke in kulturelle Gegebenheiten vor Ort und verbessern ganz nebenbei ihre Englischkenntnisse. Schülerin Esna Yilmaz (18): „Die Teilnahme an diesem Erasmus Programm war eindeutig eine gute Entscheidung. Es war großartig, so viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Dabei haben wir nicht nur unsere Englischkenntnisse verbessert, sondern auch viel über andere Kulturen gelernt.“