Wer sich selber einmal auf der Bühne ausprobieren möchte, für den gibt es ab sofort wieder zahlreiche Gelegenheiten im Kiesel. Wie das Kulturbüro mitteilt, habe man für jedes Alter vielfältige Angebote im Programm. Ein Überblick über die neuen Theaterspielclubs und Workshops.

Der Theaterspielclub 10+ unter der Leitung von Theaterpädagogin Angelika Wagner richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren. Geprobt wird ab dem 21. November mittwochs von 15.45 bis 17:15 Uhr im Kiesel. Die Premiere ist im Februar 2019.

Ebenfalls mittwochs, von 17.30 bis 19.30 Uhr, trifft sich vom 7. November bis Juni der Theaterspielclub 14+ für alle von 14 bis 17 Jahren. Geleitet wird er von Theaterpädagoge und Atem-, Sprech- und Stimmlehrer Josef de Jong. (Dieser Club ist bereits ausgebucht.) Eine Änderung hat sich beim Theaterspielclub 18+ für Erwachsene bis 35 Jahre ergeben: Die Leitung übernehmen in dieser Spielzeit die beiden Theaterpädagoginnen und Schauspielerinnen Jutta Klawuhn und Hannah Rech. Start ist am 10. April. Die Proben sind mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr. Die Premiere findet im Oktober 2019 statt.

Wer erstmals Bühnenluft schnuppern will, für den eignen sich die ein- oder zweitägigen Theater-Workshops, schreibt das Kulturbüro. Der zweistündige Workshop „Reise zu fremden Planeten“ für Kinder ab sechs Jahren mit anschließender Aufführung am 8. Dezember musste auf den 12. Januar verschoben werden. An Kinder ab sieben Jahre richtet sich der Detektiv-Workshop „Auf den Spuren des Theaterdiebes“ am Freitag, 22. März, von 15 bis 18 Uhr. „Einfach Clown sein“ können am 17. November, 10 bis 12 Uhr, alle von acht bis zwölf Jahren. Anschließend findet eine Präsentation statt. Für Jugendliche ab zwölf Jahren bietet das Kulturbüro einen Schauspielkurs „Bühnenstar auf Probe“ am Samstag, 6. April 2019, 14 bis 17 Uhr, an.

Für alle Erwachsenen gibt es sechs Intensiv-Workshops. Den Anfang macht Angelika Wagner mit „Die Kunst der Performance“ am 18. November von 11 bis 16.30 Uhr. Die Puppenspieler Daniel Wagner und Anna Wagner-Fregin bringen Interessierten des Figurentheaters am 1. Dezember von 14 bis 18 Uhr bei, „Wie die Puppen laufen lernen“. Die Theater- und Kunstpädagogin Alexandra de Jong bietet am 20. Januar von 11 bis 16.30 Uhr mit „Theater der Achtsamkeit“ einen Workshop mit körperorientiertem Improvisationsansatz an. Um Stimmbildung und Vokalimprovisation geht es in „Was die Stimme alles kann“ am 3. Februar von 11 bis 16 Uhr unter der Leitung von Josef de Jong. Wer gerne Tricks und Kniffe lernen möchte, um lustig zu sein, für den eignet sich der Workshop „Handwerk Comedy“ am 9. März, 11 bis 16.30 Uhr. Und am 4. und 5. Mai endet die Reihe mit dem zweitägigen Workshop „Die Möglichkeiten der Improvisation“.