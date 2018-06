Gerammelt voll ist es wieder mal im Nebenraum des Gasthofs Schwanen gewesen: Alfred Eger hatte zum Altstadtforum eingeladen, bei dem es diesmal vor allem ums Kulturangebot der Stadt ging, aber auch um die Gastronomieszene und Überlegungen zur Belebung der Innenstadt.

Gleich zu Beginn drehte Bürgermeister Andreas Köster den Spieß kurzzeitig um. „Wann haben Sie zum letzten Mal ein kulturelles Angebot wahrgenommen?“, fragte er eine Dame ganz konkret. „Erst vor wenigen Tagen. Ich habe mir eine Live-Übertragung einer Opernaufführung aus dem New Yorker Metropolitan im Cineplex angesehen“, war sie um eine Antwort nicht verlegen. „Und ich habe zwei Abos im GZH. Die sind vergleichsweise günstig und da ist für jeden was dabei“, fügte ihre Sitznachbarin spontan hinzu. Aber warum die Sitzreihen in den Abo-Veranstaltungen des „Häfler Wohnzimmers“ mittlerweile immer mehr leer bleiben – auch diese Frage steht im Raum. Man müsse sich eben im Klaren sein, dass die Geschmäcker – in der Regel auch altersbedingt - eben verschieden seien, betont der Kulturbürgermeister. Anders gesagt: Die einen stehen eher auf Klassik, die anderen vielleicht mehr auf Poetry Slam.

Nicht nur Mainstream sondern auch Platz für Nischen schaffen

Es gelte nicht nur den Mainstream zu bedienen, sondern auch Platz für Nischen zu schaffen. Gerade deswegen sei die Stadt bestrebt, im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung auch den Kulturentwicklungsprozess weiter voranzutreiben und die unterschiedlichen Kulturstandorte zu pflegen, so Köster. „Der Fallenbrunnen wird wieder ein Filetstück“, sagt er auch mit Blick auf das dortige kulturelle Angebot – etwa im Kulturhaus Caserne, das seit 2018 erstmals unter hauptamtlicher Leitung stünde. „Wir geben jährlich 250 000 Euro zur Professionalisierung der Caserne aus“, betont Andreas Köster. Auch der Bahnhof Fischbach sei in der neuen Ortsmitte Fischbachs ein wichtiger Faktor. Was ebenfalls entscheidend sei: „Die Angebote sind differenziert. Wir nehmen uns nicht gegenseitig die Zielgruppen weg.“ Kultur sei eben ein vielschichtiges Thema: „Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Gaylord Gladiator so viele Männerherzen höherschlagen lässt und zu einem Leuchtturm fürs Zeppelin-Museum werden würde“, sagt Köster.

„Warum kann ich als Ü50-Jähriger nirgendwo ein passendes Tanzlokal im Hafen finden?“ Hier gäbe es auf jeden Fall noch „Luft nach oben“, wie der Bürgermeister einräumt. Man müsse bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten aber auch die Interessen von Vermietern oder Nachbarn wahren. „Warum ist der Adenauerplatz tot?“ Auch um solche und ähnliche Standortfragen ging es bei vielen Wortmeldungen. Und wie sieht es mit einer Belebung des Einzelhandels aus? Nicht für jedes Problem gibt es ein Patentrezept. Sich über die Schwierigkeiten örtlicher Geschäfte zu beklagen und selbst im Internet bei Amazon oder anderswo einkaufen – ist jedenfalls keine Lösung. Auch darüber wurde im Altstadtforum fleißig diskutiert.