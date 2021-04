Kulturamtschefin und Leiter des GZH gestalten YouTube-Gottesdienst

In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Bonhoeffer-Gemeinde beschreiten Kulturamtsleiterin Sarah Baltes und Matthias Klingler, Leiter des Graf-Zeppelin-Hauses, ganz neue Wege. In der digitalen Gottesdienstreihe „Mein Beruf – meine Berufung“ erzählen sie von den Freuden und von den Sorgen ihres Berufsalltags, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Kameras des Digital-Teams der Bonhoeffer-Gemeinde sind derzeit vor allem auf Menschen gerichtet, die in ihrem Berufsleben in besonderem Maße von den Folgen der Pandemie betroffen sind, so auch Baltes und Klingler. Seit über einem Jahr steht der Kulturbetrieb bis auf die wenigen Wochen zwischen der ersten und der zweiten Corona-Welle quasi still. Das Graf-Zeppelin-Haus ist meist menschenleer, wenn nicht gerade Handwerker auf der Baustelle in der Tiefgarage unterwegs sind oder Gemeinderäte und Rätinnen, die dort ihre Stadtratssitzungen und Ausschusssitzungen abhalten. Sarah Baltes und Matthias Klingler verleihen zusammen mit Pfarrer Hannes Bauer in diesem neuen YouTube-Gottesdienst allen Kulturschaffenden, die derzeit zum Teil massiv und existentiell leiden, eine Stimme. Die Gottesdienste der Reihe „Mein Beruf - meine Berufung“ und andere Online-Gottesdienste der Bonhoeffer-Kirche sind im Internet: www.bonhoefferkirche-fn.de/online-gottesdienste oder direkt auf dem YouTube-Kanal Bonhoeffer Gemeinde Friedrichshafen.