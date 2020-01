Kultur- und Sporttag: LDS-Schüler zeigen ihr Können

Rund 50 Schüler haben beim traditionellen Kultur- und Sporttag am vergangenen Dienstag in der Sporthalle der Ludwig-Dürr-Schule ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Lehrern eindrucksvoll demonstriert, was sie in den von der Schule angebotenen AG‘s gelernt haben.

Der Kultur- und Sporttag ist inzwischen zur festen Einrichtung mit steigender Begeisterung bei allen Beteiligten geworden. Und wer am Dienstagnachmittag an den Aufführungen der Schüler in der Sporthalle der Ludwig-Dürr-Schule teilhaben durfte, wurde in dieser Feststellung nicht nur bestätigt, sondern konnte erneut miterleben, wie fröhliche Kinder verschiedener Kulturen gemeinsam mit Begeisterung, Freude und Hingabe musizierten, tanzten, jonglierten und turnten.

Diese Begeisterung schwappte auch auf die Eltern, Großeltern und Geschwister über, die zahlreich zu diesem Nachmittag gekommen waren, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Viel Geschicklichkeit, Gleichgewichtsgefühl aber auch eine Portion Mut waren bei der Poysjonglage, dem Balancieren auf Bällen und Fässern, beim Turnen am Ring und am Tuch, beim Jonglieren mit Diavolos zu sehen. Ein Begrüßungslied, das Vorspielen der Flötengruppe und Turnübungen der Yoga AG rundete diese hervorragende Show ab.

Stolz waren nicht nur die Eltern, die ihren Kindern viel Beifall schenkten, sondern auch ihre Lehrkräfte Beate Endres, Fiona Probst, Renate Schrietter, Rita Gluding, Felix Härter und die angehende Erzieherin Tamara Rochel. Man darf also schon jetzt auf den nächsten Kultur- und Sporttag am Ende des Schuljahr 2019/20 gespannt sein.