Kultur- und Sozialausschuss trifft sich

Der Kultur- und Sozialausschuss des Friedrichshafener Gemeinderats trifft sich am Mittwoch, 5. Mai, um 16 Uhr im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses zu einer öffentlichen Sitzung. Der Ausschuss berät über die Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen, die soziale Betreuung in den Obdachlosenunterkünften in der Keplerstraße und in der Ittenhauser Straße. Es soll die Beauftragung an den Kooperationsverbund Dornahof/Arkade verlängert werden. Außerdem steht das Projekt Freiraum Friedrichshafen und der gemeinsame Antrag mehrerer Fraktionen zur Durchführung einer „Restart-Veranstaltung“ zur Unterstützung der Veranstaltungsbranche auf der Tagesordnung.

