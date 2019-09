Das Kulturbüro Friedrichshafen lädt von Oktober bis März zu einer neuen Veranstaltungsreihe in den Bahnhof Fischbach ein: „Happy hour!“ Geboten werden unterhaltsame 60 Minuten aus den unterschiedlichsten Genres. Ob Improtheater, Tanz, Musik oder ganz neue Formate – das Programm ist vielfältig, frisch und vergnüglich, verspricht das Kulturbüro laut einer Pressemitteilung. Die Veranstaltungen beginnen jeweils bereits um 18 Uhr. Im Eintrittspreis von zehn Euro inbegriffen ist ein Glas Sekt, Orangensaft oder Wasser, wie das Kulturbüro mitteilt.

Den Anfang macht das Improtheater Konstanz am Mittwoch, 9. Oktober, mit „Das Schokodil“. Bei Roberto Hirche und Mario Müller ist jeder Abend ein Unikat: Ob ein Musical entsteht, ein Cartoon, eine verstrickte Agentengeschichte oder ein gefühlvolles Drama – das zeigt allein der Geist der Stunde. Sie spielen alle Rollen – und oftmals alle Gegenstände – selbst. Welche, weiß vorher niemand. Das Publikum ist Teil jedes Werkes und beeinflusst das Geschehen mit.

„Junger Tanz: Von Ballett bis Street Style“ heißt es am Mittwoch, 13. November, im Bahnhof Fischbach. Dann nämlich tritt die preisgekrönte Häfler Tänzerin Franziska Broschek mit verschiedenen Ensembles auf. Ob jamaikanische oder afrikanische Vibes, klassische Ballett- oder zeitgenössische Contemporary-Figuren, lässige Hip Hop oder starke Akrobatik-Moves – Franziska Broschek überrascht laut Kulturbüro immer wieder mit ihrer Vielseitigkeit und Leichtigkeit. Das junge Tanzensemble Next Level, Weltmeister im Hip Hop, präsentiert an diesem Abend außerdem seine neueste Choreografie.

Weiter geht es musikalisch mit einem Weihnachtsspektakel: Das Percussion-Duo Double Drums zeigt am Mittwoch, 11. Dezember, mit „Groovin’ Christmas“, wie viel Rhythmus in bekannten Weihnachtsmelodien steckt. Von Bachs Weihnachtsoratorium bis hin zu „All I Want For Christmas“ – nichts ist vor dem Duo Double Drums sicher. Auch nicht die Küchenutensilien für die Weihnachtsbäckerei, die sich in den Händen der Schlagzeuger zu Instrumenten verwandeln.

Am Freitag, 10. Januar, steht mit „Power Point Karaoke“ etwas ganz Neues auf dem Programm. Bei dieser aberwitzigen Karaoke wird nicht gesungen, hier werden Meister der Improvisation geboren, schreibt der Veranstalter. Germanisten halten einen Vortrag über Kläranlagen, Elektrotechniker werden zu Homöopathen oder entdecken ihre Liebe zur Vielfalt von Enten. Bei dieser Power-Point-Persiflage erhält jeder Vortragende eine Powerpoint-Präsentation und sieht diese zeitgleich mit dem Publikum zum ersten Mal. Innerhalb von sieben Minuten darf er oder sie sich dann um Kopf und Kragen erklären. Das Publikum kürt am Ende des Abends eine Siegerin oder einen Sieger.

Ein Spiel mit Playmobil

Mit dem Grimme-Preis 2018 ausgezeichnet wurde Michael Sommer für sein Figurentheater mit Playmobilmännchen: In „Speed-Dating mit deutschen Klassikern“ beweist er am Mittwoch, 5. Februar, dass man den Inhalt literarischer Meisterwerke – von Goethes „Faust“ bis zu Hesses „Steppenwolf“ – in wenigen Minuten nicht nur verständlich, sondern auch witzig auf den Punkt bringen kann.

Das Kabarett-Duo Ohne Rolf ist vielen bekannt. Die eine Hälfte von Ohne Rolf, Christof Wolfisberg, zeigt zum Abschluss der Reihe am Dienstag, 3. März, die Kurzversion seines Soloprogramms „Abschweifer“ – ein amüsanter Gedankentrip übers Abschweifen und die Unmöglichkeit, sein Leben zu planen. Wolfisberger schafft Realitäten in der Realität, nimmt sein Skript beim Wort, bricht alle Verständnis- und Erwartungsebenen, führt sich selbst und das Publikum in die Irre, und das gleich mehrfach. Ein überaus intelligentes und raffiniertes Spiel, doppelbödig, pfiffig und vor allem sehr lustig, verspricht der Veranstalter.