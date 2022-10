„Kultur im Hafen“ macht Lust auf die regionale Kunstszene - mit Video

Entstanden ist das Format „Kultur im Hafen“ während der Corona-Pandemie sozusagen aus der Not heraus. An diesem Sonntag geht es bereits in die zweite Runde.

Als Auftaktveranstaltung für die neue Kultursaison bringen Kulturschaffende verschiedener Bereiche wie Musik, Tanz, Artistik oder Rezitation gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne. „Wir möchten zeigen, dass wir hier in Friedrichshafen und in der Region viele hervorragende Künstler haben, und sie sollen auch die Gelegenheit bekommen, sich dem heimischen Publikum zu präsentieren“, fasst Sarah Baltes zusammen. Die Amtsleiterin im Häfler Kulturbüro zeigt sich davon beeindruckt, wie viele hochkarätige Künstler unterschiedlichster Sparten die Stadt schon hervorgebracht hat.

Publikum gefällt die neue Darbietungsform

Im vergangenen Jahr sei bei der Planung zunächst noch nicht klar gewesen, ob die Veranstaltung pandemiebedingt mit Publikum stattfinden könne. So hat sich das Kulturbüro mit dem regionalen Fernsehsenders Regio TV zusammengetan und eine Mischform von Aufzeichnung, Liveübertragung und Publikumsveranstaltung entwickelt, berichtet Baltes.

Zunächst seien die Beteiligten unsicher gewesen, ob das neue Format mit der Vielfalt der Künstler bei den Besuchern ankommen würde. Schnell habe sich allerdings herausgestellt: Diese Sorge war unberechtigt. „Die Leute sparten nicht mit positiven Rückmeldungen und baten vielmals um weitere Veranstaltungen dieser Art,“ freut sich Baltes.

Wer’s verpasst, kann bei Regio TV schauen

Das Team von Regio TV moderiere die 120-minütige Sendung nicht nur, sondern bringe sich bereits in die Vorbereitung ein. Stefan Kühlein, unterstreicht zudem den Service-Charakter des Formats: „Nicht jeder kann zur Veranstaltung kommen oder man möchte sie noch ein zweites Mal erleben“, sagt der Leiter des Regio TV-Nachrichtenmagazins Journal. Daher habe man sich auch in diesem Jahr neben dem Livestreaming am Sonntag für weitere Sendetermine im Fernsehprogramm entschieden.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine habe man sich für das Thema „Krieg und Frieden“ entschieden, erklärt Sarah Baltes den thematischen Schwerpunkt. „Ein ernstes Thema, das auf ganz verschiedene Art und Weise literarisch wie musikalisch zum Ausdruck kommen wird.“ Zugleich wolle man die mit Werken ukrainischer Komponisten und Schriftsteller ein wenig die facettenreiche Kultur der Ukraine erkunden.

Blick auf die Ukraine

Mit dem Ensemble Minifaktur unter der Leitung von Pietro Sarno habe man ein Orchester gefunden, das in der Lage sei, in kleiner Besetzung große Werke zu spielen. Mit der Ouvertüre zu Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“ werde auf ein Werk verwiesen, in dem das Leben der Menschen im Krieg dargestellt werde.

„Auf dem Programm stehen aber auch musikalische Gebete, ‚tröstende Schlager‘ oder fröhliche slawische Melodien“, führt Baltes weiter aus. Ein besonderes Gänsehautgefühl verspricht die Kulturamtsleiterin zum Ende der Veranstaltung, wenn ein eigens zusammengestellter Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus der Ukraine sowie aus der Region unter der Leitung von Nikolai Geršak den „Prayer for Ukraine“ und später mit allen Mitwirkenden die „Europahymne“ gesungen wird.

Alles auf einen Blick: