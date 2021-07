Kultur am Ufer startet wieder

Am Sonntag, 1. August, heißt es „Bühne frei“ für „Kultur am Ufer“, das Open Air Festival direkt am See in Friedrichshafen. Zum zweiten Mal lädt die kleine Variante vom Kulturufer mit vielfältigen und unterhaltsamen Veranstaltungen für jedes Alter an 15 Tagen Künstlerinnen und Künstler und das Publikum auf die Festivalwiese am Graf-Zeppelin-Haus und zum Open Air Kino an der Freitreppe (Uferpromenade). Musik von Klassik bis Klezmer, von Musikkabarett bis Drumshow, von Indie-Pop bis Gypsy Jazz, Kabarett und Comedy, Schauspiel und Tanz, Kindertheater sowie ausgewählte Filme – das Kulturbüro hat laut einer Mitteilung in Kooperation mit dem Spielehaus, der Molke und dem Studio 17 ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Schon die erste Woche bietet viele Facetten kultureller Erlebnisse: Alpin Drums locken am 1. August mit „Der Berg groovt“. Ungewöhnliche Utensilien des Alltags werden ideenreich und virtuos als Musikinstrumente genutzt. Mit deutschen Songs und einer großen Portion Bühnenpräsenz und Charisma kommen Steiner & Madleina am Mittwoch, 4. August, auf die Bühne.

Ihnen folgen am Donnerstag, 5. August, fünf junge Musiker, die sich Provinz nennen, deren Konzert aktuell ausverkauft ist. Die beiden folgenden Tage bieten zwei Acts im Doppelkonzert auf der Bühne am Graf-Zeppelin-Haus. Am Freitag, 6. August, ist der Singer-Songwriter Enno Bunger solo am Klavier zu erleben. Im Anschluss spielen The Gardener & The Tree. Sie haben sich in den letzten Jahren mit ihrem Indie-Folk zu einem der erfolgreichsten Musikexporte der Schweiz gespielt. Samstag, der 7. August, ist der Klezmer-Musik gewidmet, vertreten durch Vagabund und Helmut Eisel & JEM. Gypsy Jazz bietet das Stochelo Rosenberg Trio am Sonntag, 8. August. Open Air Kino gibt es nur in dieser ersten Woche. Für Kinder gibt es an den Sonntagen an jeweils zwei verschiedene Inszenierungen.