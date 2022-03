Kult-Kiosk „Stärr-Schorsch“ von „dummen Jungen“ beschädigt

Christine und Roland Stärr konnten es nicht fassen. Irgendjemand oder mehrere Täter hatten in der Nacht von Samstag, ab etwa 19 Uhr, auf Sonntag ihren Kiosk am Bodenseeufer an Fischbachs Fildenplatz, den berühmten „Stärr-Schorsch“, beschmiert und mit Abkürzungen versehen, die sich gegen die Polizei wenden und in dieser oder abgewandelter Form Platz in der rechten Szene, aber auch in bestimmten HipHop-Kreisen finden.

Die Polizei ist informiert und fahndet nach den oder dem Täter. Laut Polizeibericht richtete „der Täter den ersten Schätzungen zufolge einen Sachschaden von rund 3000 Euro an“. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Das tut schon sehr weh, wenn man diese Schmierereien sieht,

sagt Christine Stärr, die mit ihrem Mann Roland den Kiosk 45 Jahre lang zu einer Institution haben werden lassen, bevor der Sohn Stefan die Gastronomie im vergangenen Jahr übernommen hat. Alles in Gedenken an Georg Stärr, der 1963 bei der Seegförne mit dem Pferd den Bodensee überquert hat. „Wenn das wenigstens künstlerisch was wäre“, meint Roland Stärr, der die Anzeige bei der Polizei aufgegeben hat.

Stärr Schorsch mit polizeifeindlichen Abkürzungen und Tierfratzen beschmiert

„Unsere Hoffnung ist jetzt, dass irgendwer etwas bemerkt hat oder Angaben machen kann. Das ist böswilliges und vollkommen sinnloses Beschmieren der Wände, was soll das?“ sagt er und erzählt von der erst kürzlich vorgenommenen Renovierung.

Noch nie zuvor passiert

Der Maler, mit dem die Familie bereits Kontakt aufgenommen hat, wird die Wand und die Türen abschleifen und neu grundieren müssen, danach dreimal streichen. Das alles kostet Geld. In der Vergangenheit sei immer wieder mal eingebrochen worden, auch wenn sich Christine Stärr nicht erklären kann, was die Einbrecher da erbeuten wollen. Das ist aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr so leicht machbar. „Aber solche sinnlosen Schmierereien haben wir noch nie hier gehabt.“

Zeugen gesucht

Die beiden hoffen, dass sich über Zeitung, Internet und soziale Medien Menschen melden, die irgend etwas gesehen oder beobachtet haben. Sie hoffen natürlich auch auf die Polizei und deren Fahndung.

Und die hat ähnliche Schmierereien bereits in Überlingen festgestellt. Das Polizeipräsidium Ravensburg geht in diesem Fall jedoch davon aus, dass es sich wohl eher um einen „Dummen-Jungen-Streich“ handelt.