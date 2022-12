Kugel mit Gin aus Bodensee verschwunden: Was die Besitzer dazu sagen

Vom Grund des Bodensees vor Romanshorn ist eine Kugel mit Gin verschwunden. Das gesamte Konstrukt wiegt rund 800 Kilogramm. Die Besitzer gehen von Diebstahl aus und haben Anzeige erstattet.

„Hundertprozent sicher, dass die Kugel weg ist, waren wir uns am 9. Dezember“, sagt Jenny Strohmeier. Zusammen mit Cello Fisch betreibt sie in Romanshorn die Fishgroup GmbH, zu der ein Cateringservice, ein Delikatessenladen und die Produktion von eigenem Gin gehören.

Das Unternehmen hat dieses Jahr zum dritten Mal für eine Sonderedition eine Edelstahlkugel mit Gin im See versenkt. Rund 100 Tagen später wollten die Besitzer sie vor einer Woche bergen. Doch von dem Gin fehlte jede Spur.

Mehrer Tage hintereinander nach Kugel getaucht

„Unser Taucher ist am Grund alles abgelaufen und hat gesucht, bis er nicht mehr konnte“, berichtet Strohmeier. „Wir dachten zunächst, wir hätten uns mit den Koordinaten vertan.“ Die Suche am nächsten Tag brachte jedoch auch kein Ergebnis. Das Unternehmen zog einen Schweizer Tauchexperten hinzu: Auch er fand die Kugel nicht. „Daraufhin haben wir Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.“

Diese Kugel voller Gin ist aus dem Bodensee verschwunden. Die Besitzer stellen seit drei Jahren eine Sonderausgabe Gin her, die 100 Tage lang im See gelagert wird und dadurch ein besonderes Aroma erlangen soll. (Foto: Diana Strohmeier/dpa)

Ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau bestätigt das. Polizeitaucher hätten ebenfalls nach der Kugel gefahndet und am Seegrund Spuren gesichert. „Das heißt, sie haben vor allem Fotos gemacht und gefilmt“, erklärt der Sprecher. Ob es sich um Diebstahl handelt, könne er noch nicht bestätigen. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen. Außergewöhnlich sei der Fall allemal. „Es gibt normalerweise wenige Dinge, die man vom Seegrund entwenden kann.“

Rätsel um den Abtransport

Eine Erklärung für den mutmaßlichen Diebstahl hat Strohmeier nicht. „Hat das jemand gemacht, um uns zu schaden oder hat sich jemand einen Scherz erlaubt?“, überlegt die 45-Jährige. Allerdings lässt sich die Kugel nicht mal eben unter dem Arm wegtransportieren. Sie lag in 23 Metern Tiefe, wie Strohmeier berichtet, und war auf einer 500 Kilogramm schweren Betonplatte verschraubt, die ebenfalls verschwunden ist. Die Konstruktion müsse mit einem Kran von einem Boot aus versenkt und wieder gehoben werden.

Wir werden das überleben und müssen niemand deswegen entlassen. Jenny Strohmeier, Fishgroup GmbH

In der Kugel hätten sich 250 Liter Gin befunden, eine Flasche habe 99 Franken gekostet, viele seien bereits vorab verkauft worden. Strohmeier spricht von 40.000 Franken (rund 40.000 Euro), die ihnen jetzt an Umsatz verloren gehen. „Aber wir werden das überleben und müssen niemand deswegen entlassen.“ Schwerer wiegt der Verlust der Edelstahlkugel. „Das tut am meisten weh. Wir haben sie 2020 extra für uns machen lassen.“

Warum der Gin am Seegrund war

Ihr Partner und sie seien absolut seebegeistert. Mit der versenkten Kugel hätten sie den „Spirit“ des Bodensees zum Gin bringen wollen. Auch der Geschmack werde durch die Lagerung am Seegrund, den konstanten Druck und die konstante Temperatur, etwas runder und fester. Ob sie damit weitermachen, könne sie noch nicht sagen. Derzeit hofft sie vor allem auf Aufklärung. „Dass ans Licht kommt, was passiert ist und wer das war.“