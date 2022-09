Künstliche Intelligenz für Unternehmen

Der Gründer und Investor Michael Bauner hat ein neues Unternehmen in Friedrichshafen gegründet: Die Laigo GmbH entwickelt laut Pressemitteilung Software, deren Funktionen Künstlicher Intelligenz (KI) nutzen.

Mit dem Angebot richte sich das Unternehmen insbesondere an kleine und mittelgroße Unternehmen, die mithilfe von KI-Software ihre Geschäftsprozesse optimieren wollen. Das vierköpfige Gründerteam beschäftigt zwei Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen in Friedrichshafen und arbeitet mit weiteren fünf Freelancern eng zusammen. Für die Software-Entwicklung unterhält Laigo zudem Niederlassungen in osteuropäischen Ländern. Geschäftsführerin und ebenfalls Teil des Gründerteams von Laigo ist Yvonne Gaissmaier.

Mit KI-gestützter Software können komplexe Sachverhalte einfacher und zielgerichteter abgebildet werden als mit herkömmlicher Software. KI-Software werde bereits in vielen Bereichen erprobt und eingesetzt und langfristig herkömmliche Software ablösen. Führend in der Nutzung seien derzeit international agierende Großunternehmen und Konzerne, die infolge ihrer Investitionen in Experten und Fachwissen für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz erhebliche Einsparungen und weitere Wettbewerbsvorteile erzielten.

Damit auch kleine und mittelgroße Unternehmen von der Leistungsfähigkeit der neuen KI-Lösungen profitieren können, müssten die Zugangsmöglichkeiten zu der neuen Technologie verbessert werden. Kleinere Unternehmen benötigten einfach zu bedienende Software, mit der sie ohne kostspielige Spezialkompetenz oder externe Unterstützung eigenständig arbeiten könnten. Laigo habe sich darauf spezialisiert, speziell diesen Firmen schlüsselfertige, sichere, EU-konforme KI-Software anzubieten, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Für Friedrichshafen mit seiner Maschinenbau-Tradition für die Automobil- und die Luft- und Raumfahrtindustrie habe sich Laigo bewusst entschieden. „Traditionelle Industrien wie der Maschinenbau bieten ideale Anknüpfungspunkte für neue Technologien wie KI“, wird Yvonne Gaissmaier, Geschäftsführerin von Laigom, zitiert.