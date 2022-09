Küchenphilosophie: Das Henne-Ei-Bohne-Problem

Mein Geschmack, was Essen angeht, ist geprägt von klassisch-schwäbischen Gerichten und Hausmannskost. Spätzle mit Soß’, Schni-Po-Sa, der gute alte Sonntagsbraten – jahrelang gab es für mich nichts Besseres.

Inzwischen versuche ich, etwas weniger Fleisch zu essen. Und mit einer Freundin, die sich sehr gut mit vegetarischer und veganer Küche auskennt, fällt das leichter, als man denken könnte. Vor kurzem hat sie mir gezeigt, dass es sogar zum Rührei – meiner Meinung nach die beste Frühstücks-Speise überhaupt – leckere, pflanzliche Alternativen gibt.

Eine davon ist in der Herstellung relativ verrückt. Alles, was man dafür braucht, sind geschälte Mungbohnen, eine Hülsenfrucht, die in Südostasien sehr verbreitet ist. Weicht man diese über längere Zeit in Wasser ein, lassen sie sich ganz einfach pürieren. Und wenn man diese Masse dann in der Pfanne anbrät, verhält sie sich wie Eier – sie stockt. Mithilfe einer Prise Schwefelsalz schmeckt dieses Gericht dann tatsächlich ähnlich wie Rührei.

Schon erstaunlich, was alles möglich ist, wenn man in der Küche ein wenig herumprobiert. Allerdings führt dieses Rezept zu einem philosophischen Problem. Denn eine uralte Frage der Menschheit muss plötzlich neu gestellt werden. Was war zuerst da: die Henne, das Ei, ... oder die Bohne?