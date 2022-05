Kuchenverkauf auf dem Schlemmermarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Mai verkaufte der Sängerbund Friedrichshafen e.V. auf dem Schlemmermarkt selbstgebackene Kuchen und Torten zu Gunsten der Ukraine-Hilfe Friedrichshafen. Dank der vielen fleißigen Bäckerinnen des Vereins und den verlockenden Angeboten wurde eine Summe von über 400 Euro erreicht. Der Sängerbund rundet den Betrag auf 500 Euro auf. Vielen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben. Der Chor trifft sich jeden Montagabend um 19:30 im Graf Zeppelin Haus zur Probe. Alte Songs werden aufgefrischt und neue einstudiert. Geplant ist ein Gemeinschaftskonzert mit dem Chor Klangvoll aus Ailingen und dem Orchester aus dem Haus Tannenhag. Es wird, wenn nichts dazwischen kommt, am 10. Oktober im Graf Zeppelin Haus Friedrichshafen stattfinden. Alle freuen sich schon sehr darauf. Komm einfach und mach mit, wenn du gerne singst. Informationen gibt es auf unserer Internetseite „Sängerbund-Friedrichshafen.de“.