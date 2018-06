Kubanisches Nachtleben animiert Publikum zum Tanz auf der Bühne

Wenn es etwas gibt, das die kubanische Mentalität außer Fidel Castro am besten widerspiegelt, so ist es die Musik. Die kubanische Nacht der „Pasión de Buena Vista“ entführte im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in die 1940er und 1950er Jahre Havannas.

Mit heißen Rhythmen, mitreißenden Tänzen, exotischen Schönheiten und traumhaften Melodien wurde eine funkensprühende Salsa-Show der karibischen Lebensfreude geboten, die am vergangenen Dienstagabend im GZH rund 300 anwesende Freunde karibischer Musik mit ihrem Charme begeisterte. Durch die Show führte englischsprachig der junge Entertainer und Sänger Dariel López. Mit seiner Parole „La Vida, das Leben, ist doch das Beste, was wir haben“, riss er das Publikum vom Hocker. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten, klatschen heftig zu den Rhythmen mit. Bei einer Mitmachnummer stellten sogar einige Mutige ihr karibisches Tanztalent auf der Bühne unter Beweis.

Die ausdrucksstarke Showformation „Pasión de Buena Vista“ besteht aus mehr als 20 vorwiegend jungen Künstlern. Für ihre Show brauchen sie rund 150 maßgeschneiderte farbenfrohe Kostümen. Die Musiker, Tänzer, Solo- und Backgroundsänger haben die lateinamerikanische Musik quasi im Blut: Sie haben alle ihre künstlerischen Wurzeln in den Straßen und Clubs Kubas. Die erstklassigen Tänzer sind mittlerweile berühmte Stars auf Kuba. Mit feurigen Tänzen wie Mambo, Salsa, Cha-Cha-Cha und Rumba verströmten sie atemberaubendes karibisches Lebensgefühl im Graf-Zeppelin-Haus, das in das kubanische Nachtleben eintauchen ließ.

Faszinierendes Temperament

Die großen Gesangsstars des Abends waren neben Dariel Lopez der 76-jährige Pachin Inocencio – mit weißer Schiebermütze, grauem Anzug und weißen Salonschleichern – und die aufregend kostümierte Mariela Stiven. Inocencio berührte wohl gerade wegen seiner schon leicht altersschwächelnden Stimme mit dem „Besame Mucho“. Er musizierte bereits seit seinem 13. Lebensjahr mit dem 2005 verstorbenen Sänger, Musiker und Grammy-Award-Preisträger Ibrahim Ferrer vom legendären Buena Vista Social Club. Neben Ferrer wurde er zu einem der gefeiertsten Stars auf Kuba.

Mariela Stiven stand ebenfalls schon mit Ibraim Ferrer auf der Bühne und glänzte an diesem Abend besonders mit dem weltberühmten Klassiker „Chán, Chán“. Als besonderen Gast begrüßte das Publikum den bereits über 60-jährigen Sänger und Zeitgenossen Ferrers, Victor Antune. Er nahm es mit dem hervorragend interpretierten Song „Dos Gardenias para ti“ gefangen. Die „Pasión de Buena Vista“ riss die GZH-Gäste nicht nur mit der kubanischen Musik, sondern auch ihrem ansteckenden Humor und dem Temperament.