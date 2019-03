Das Tea der KTV Oberschwaben empfängt am Sonnta, 31. März, den TSV Schmiden in der Kunstturn-Verbandsliga. Wettkampfbeginn ist um 14 Uhr in der Ailinger Sporthalle. Laut Vorschau hat sich die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute zum Ziel gesetzt, auch beim zweiten Heimwettkampf die Punkte auf dem eigenen Konto zu verbuchen.

Der Tabellennachbar aus Schmiden rangiert nach drei Wettkampftagen in der Verbandsliga mit einem Punkt mehr direkt vor den Oberschwaben auf Tabellenrang fünf. Am Sonntag geht die KTV in Bestbesetzung an die Geräte und setzt auf die Unterstützung der heimischen Fans. Mit einem Sieg würde man sich an Schmiden vorbeischieben und einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf einen spannenden und knappen Wettkampf freuen.